Llegó a valer 182 millones en Club América y hoy demuestra por qué es tan caro en Europa

Un jugador del Club América dejó México en pleno Clausura 2026 y ya brilló ante un gigante de Europa. Ese mismo futbolista, que llegó a valer 182 millones de pesos mexicanos, hoy demuestra por qué es tan caro mientras brilla en el Viejo Continente. Sin dudas deja demostrado que era uno de los mejores jugadores que tenía la Liga BBVA MX hasta este invierno.

Así como Cruz Azul tiene un jugador que costó 160 millones y demuestra su alto valor, el América supo tener en su plantilla a Álvaro Fidalgo, quien llegó a tener un precio de mercado de 9 millones de euros (equivalente a más de 182,000,000 pesos mexicanos). En pocos partidos ya dejó en claro por qué posee un valor de referencia tan alto en el Real Betis.

Álvaro Fidalgo deja muy buenas sensaciones en Real Betis

Luego de ser vendido por poco más de 2 millones de dólares desde el América al Betis, el mediocentro ya ha tenido muy buenos rendimientos en sus primeros partidos allí. El nacido en España pero nacionalizado mexicano fue uno de los mejores jugadores en el encuentro ante el Mallorca por La Liga de España, con estadísticas realmente muy buenas.

TE PUEDE INTERESAR:



Álvaro Fidalgo aportó 2 pases claves en el triunfo 1-2 de Betis sobre Mallorca, con uno de ellos transformándose en gol. Está claro que los pases largos son de sus mejores atributos, en lo que logró un 100% de efectividad.

Tan bueno fue el rendimiento del ex jugador de las Águilas de Coapa que el propio Real Betis publicó un video con las mejores jugadas del mediocentro en el partido en cuestión.

Álvaro Fidalgo podría jugar el Mundial 2026 con la Seleccion Mexicana, en lugar de Charly Rodríguez 🦅😮‍💨🇲🇽#GrandesDeCorazon



pic.twitter.com/FEKYnSD15G — Luis Ernesto Tricampeon🦅🏆 (@LuisErnestoP95) February 19, 2026

Las cifras de Álvaro Fidalgo en el Club América

El mediocampista español cumplió un ciclo de cinco años en la institución de Coapa. Según los reportes de BeSoccer, portal experto en analítica futbolística, este es el balance final de su paso por el equipo:

Partidos totales: 229

Juegos como titular: 205

Goles convertidos: 22

Pases para gol: 29

Registro de amonestaciones: 10 tarjetas amarillas y 1 cartón rojo

Palmarés obtenido: 5 títulos

Liga MX: Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024

Campeón de Campeones: 2024

Supercopa MX: 2024.