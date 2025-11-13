Lo dice la prensa de Brasil: la figura top que Club América ya tiene apuntada

Mientras que el equipo del América Femenil se prepara para disputar el Clásico Nacional en las semifinales de la Liguilla, en los despachos ya comenzó la planificación para el año que viene. Es por esto que no sorprende saber que tienen varios nombres apuntados, entre los que destaca una figura del fútbol de Brasil: Isa Haas.

La defensora central es una de las grandes figuras del Cruzeiro y la selección, por lo que las Águilas verían con buenos ojos su arribo en este mercado . El sitio brasileño Fut das Minas indicó que la jugadora se convertirá en refuerzo de las Águilas a cambio de USD 600,000. De esta forma, sería la segunda venta más cara del país, superada únicamente por la de Amanda Gutierres al Boston Legacy por un millón de dólares.

Instagram Isa Haas / @isa_haas_

Pese a tener tan sólo 24 años, Haas tiene experiencia en clubes muy importantes como el Sevilla, el Inter de Porto Alegre o el Cruzeiro, donde milita actualmente y ha llegado a ser capitana. Además, pasó por las categorías Sub-17 y Sub-18 de la Canarinha, hasta afianzarse en la selección mayor.

TE PUEDE INTERESAR:



Con las reiteradas lesiones que sufrieron las azulcremas esta temporada, contar con una joven zaguera que aporte talento y experiencia desde el fondo se presenta como una oportunidad ideal. Posta Deportes aseguró que la dirigencia lleva interesada en Haas desde la última Copa América y que creen que podría llegar a tener un rol clave en el equipo.

El América Femenil sueña con ganarle a Chivas y meterse a la final

A la espera de que avance el acuerdo con el Cruzeiro por Haas, el América Femenil ya palpita el Clásico de Clásicos que definirá a uno de los finalistas de la Liguilla del Apertura 2025. El partido de ida se llevará a cabo en el Estadio Akron este mismo jueves 13 de noviembre desde las 20:07.

Las Azulcremas llegaron a esta instancia tras vencer de forma categórica a las Rayadas de Monterrey con un global de 6-1. Por su parte, Chivas clasificó luego de superar por 4-2 a Toluca en una serie muy igualada. Del otro lado del cuadro, Cruz Azul se medirá a Tigres.