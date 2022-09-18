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Lo que aprendimos del segundo triunfo del Canelo ante GGG

Por decisión unánime, Saúl Canelo Álvarez derrotó a Gennady Golovkin en el tercer episodio de esta rivalidad, aunque con escasas emociones sobre el ring

Saúl ‘Canelo’ Álvarez suelta un golpe de poder ante Gennady Golovkin
17 de septiembre de 2022; Las Vegas, Nevada, Estados Unidos; Canelo Alvarez (pantalones rojos) y Gennadiy Golovkin (pantalones blancos) boxean durante una pelea por el campeonato de peso supermediano en T-Mobile Arena.|Joe Camporeale/USA TODAY Sports

Escrito por: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Como en casa. El ‘Canelo’ Álvarez conquistó Las Vegas ante 20 mil aficionados, la mayoría mexicanos, que al ritmo de “México Lindo y Querido” y de la voz de Alejandro Fernández, recibieron al boxeador tapatío, que sobre el ring no tuvo rival, y se llevó por decisión el tercer combate ante Gennady Golovkin. Esto es lo que aprendimos de la pelea.

El ‘Canelo’ fue más decisivo

El combate comenzó con mayor ímpetu en las gradas que en el ring. Pero el ‘Canelo’ siempre se sintió seguro entre las cuerdas. Más allá de un par de golpes que soltó el kazajo en los primeros tres episodios, el tapatío buscó el dominio desde el inicio.

El púgil mexicano fue autoritario de manera permanente durante los primeros siete rounds. A esas alturas tenía la pelea prácticamente en el bolsillo, ante un Golovkin que después de apenas cinco episodios comenzaba a escupir bosquejos de cansancio.

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La dejadez de Golovkin afectó al espectáculo

El ‘Canelo’ buscó el nocaut. No hay duda de ello. Pero la gente esperaba más de este combate. Sin embargo, es muy fácil decir que a Álvarez le faltó nivel o intensidad. Fue en gran parte el hecho de que GGG se cuidara para no salir tan golpeado, lo que hizo de este combate tedioso por algunos lapsos.

En el quinto round el tapatío ejecutó un derechazo que encendió a toda la arena, que a falta de emociones en los primeros rounds, vitoreaba los esbozos de poder. Los mexicanos vinieron a ver a alguien en la lona, y faltó esa cereza en el pastel.

GGG resurgió muy tarde

El ‘Canelo’ no veía en predicamentos su dominio, y por momentos quitó el pie de acelerador. Eso le costó caro, ante 20 mil aficionados que pasaron de un “¡Canelo, Canelo!”, a un lapso de susurros de inquietud cuando Golovkin amagó con resucitar.

Fue hasta el noveno en donde ambos se enfrascaron en el intercambio constante de golpes. El ‘Canelo’ trastabilló a la mitad de este, y por momentos el kazajo lo tuvo tras las cuerdas. GGG quería despertar, pero fue muy tarde.

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El cuarto episodio Canelo vs GGG no está descartado

Lo dijo el mismo ‘Canelo’ Álvarez en entrevista para Azteca Deportes al finalizar la pelea. “No sabemos lo que pueda pasar”. Para los que pensaban que esta sería definitivamente el último cruce de esta histórica rivalidad, podrían equivocarse.

Por ahora, al ‘Canelo’ le espera un periodo de recuperación, pues en la misma entrevista reveló que necesita una limpieza en los meniscos de una rodilla y una cirugía en la mano. Probablemente después veamos una mejor versión del ‘Canelo’ que la que hemos visto en sus últimas dos peleas, y él mismo lo sabe.

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