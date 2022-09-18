Lo que aprendimos del segundo triunfo del Canelo ante GGG

Como en casa. El ‘Canelo’ Álvarez conquistó Las Vegas ante 20 mil aficionados, la mayoría mexicanos, que al ritmo de “México Lindo y Querido” y de la voz de Alejandro Fernández, recibieron al boxeador tapatío, que sobre el ring no tuvo rival, y se llevó por decisión el tercer combate ante Gennady Golovkin. Esto es lo que aprendimos de la pelea.

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¡Saúl 'Canelo' Álvarez salió ganador en Las Vegas por decisión unánime tras dominar a un GGG que no tuvo una buena noche! #LoQuiereNoquear #BoxAzteca 🥊 pic.twitter.com/TYvV5HO7j8 — Box Azteca (@BoxAzteca7) September 18, 2022

El ‘Canelo’ fue más decisivo

El combate comenzó con mayor ímpetu en las gradas que en el ring. Pero el ‘Canelo’ siempre se sintió seguro entre las cuerdas. Más allá de un par de golpes que soltó el kazajo en los primeros tres episodios, el tapatío buscó el dominio desde el inicio.

El púgil mexicano fue autoritario de manera permanente durante los primeros siete rounds. A esas alturas tenía la pelea prácticamente en el bolsillo, ante un Golovkin que después de apenas cinco episodios comenzaba a escupir bosquejos de cansancio.

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La dejadez de Golovkin afectó al espectáculo

El ‘Canelo’ buscó el nocaut. No hay duda de ello. Pero la gente esperaba más de este combate. Sin embargo, es muy fácil decir que a Álvarez le faltó nivel o intensidad. Fue en gran parte el hecho de que GGG se cuidara para no salir tan golpeado, lo que hizo de este combate tedioso por algunos lapsos.

En el quinto round el tapatío ejecutó un derechazo que encendió a toda la arena, que a falta de emociones en los primeros rounds, vitoreaba los esbozos de poder. Los mexicanos vinieron a ver a alguien en la lona, y faltó esa cereza en el pastel.

GGG resurgió muy tarde

El ‘Canelo’ no veía en predicamentos su dominio, y por momentos quitó el pie de acelerador. Eso le costó caro, ante 20 mil aficionados que pasaron de un “¡Canelo, Canelo!”, a un lapso de susurros de inquietud cuando Golovkin amagó con resucitar.

Fue hasta el noveno en donde ambos se enfrascaron en el intercambio constante de golpes. El ‘Canelo’ trastabilló a la mitad de este, y por momentos el kazajo lo tuvo tras las cuerdas. GGG quería despertar, pero fue muy tarde.

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El cuarto episodio Canelo vs GGG no está descartado

Lo dijo el mismo ‘Canelo’ Álvarez en entrevista para Azteca Deportes al finalizar la pelea. “No sabemos lo que pueda pasar”. Para los que pensaban que esta sería definitivamente el último cruce de esta histórica rivalidad, podrían equivocarse.

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ENTREVISTA EXCLUSIVA CON 'CANELO' ÁLVAREZ: El azteca reitera que dio todo en el ring para derrotar a GGG y que se tiene que operar por un problema en sus manos. ¡¡Da detalles de esa cirugía!!#LoQuiereNoquear #BoxAzteca 🥊 pic.twitter.com/wb78JPf8lS — Box Azteca (@BoxAzteca7) September 18, 2022

Por ahora, al ‘Canelo’ le espera un periodo de recuperación, pues en la misma entrevista reveló que necesita una limpieza en los meniscos de una rodilla y una cirugía en la mano. Probablemente después veamos una mejor versión del ‘Canelo’ que la que hemos visto en sus últimas dos peleas, y él mismo lo sabe.

