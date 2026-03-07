Lo que no se vio: Conmovedor festejo de Brian Rubio en la goleada del Mazatlán FC al Club León

Mazatlán FC le pegó un baile al Club León por marcador de 4-2 en el Estadio El Encanto, una Fiera que no logra levantarse del suelo, pues después de ser considerado uno de los peores clubes del Apertura 2025, va que vuela en este Clausura 2026 para recibir el mismo mote. Pero lo que no se vio o pocos se percataron fue el conmovedor festejo de Brian Rubio, quien se despachó con un doblete.

Brian Rubio llamó la atención al marcar el segundo gol de la noche, primero de su cuenta personal, pues se lo dedicó el festejo a sus perros, los cuales mostró en una playera que llevaba debajo del jersey de los Cañoneros, que reviven en este torneo tras la llegada de Sergio Bueno, quien tenía 8 años sin dirigir en la Liga BBVA MX.

Brian Rubio le dedicó el festjo de gol a sus perros, que llevó en una imagen debajo del jersey.|Fut Azteca Shitposting

Rubio se mandó un partidazo ante los Panzas Verdes al marcarle un doblete, por lo que la plataforma Sofascore lo eligió como el MVP del partido al obtener calificación de 8.9. Incluso, pudo haber incrementado, de no haber salido de cambio al minuto 76.

TE PUEDE INTERESAR:



El resurgir de los Cañoneros de Mazatlán

Mazatlán tuvo un inicio de Clausura 2026 para el olvido al perder las primeras 5 jornadas, por lo que la directiva apostó por Bueno, un técnico experimentado con grandes trabajos en diferentes equipos, sobre todo los de menor presupuesto.

Sergio tomó las riendas para la jornada 4; sin embargo, en sus primeros 2 encuentros cayó. Fue en la jornada 6 que le ganó de visitante a Santos Laguna y se enrachó, pues en los siguientes partidos obtuvo un empate y una victoria, aunque de nueva cuenta perdió en la fecha 9 contra Atlético de San Luis.

En los últimos 5 partidos, Mazatlán ha ganado 3, empatado uno y perdido otro; es decir, suma 10 puntos de 15 posibles, por lo que dejó el último lugar de la Tabla General y ahora se ubica en el lugar 14, por encima de Xolos, Necaxa, Querétaro y Santos Laguna.