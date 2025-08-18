La asistencia de lujo de Santi Gimenez con el Milan en video

A todavía una semana de que inicie la temporada 2025-26 de la Serie A, el Milan cobró una cómoda victoria por 2-0 sobre el Bari en la primera ronda de la Copa Italia.

El seleccionado estadounidense Christian Pulisic anotó el segundo gol del encuentro a pase del mexicano Santiago Giménez.

¿Cómo fue la asistencia de Santi Giménez a Pulisic con el Milan?

El partido en San Siro empezó con un golpe de suerte para el Milan: Rafael Leão adelantó al equipo con un cabezazo al minuto 14, pero el portugués tuvo que salir lesionado poco después. Su lugar fue ocupado por Santiago Giménez, quien se incorporó al campo cerca del minuto 17.

Giménez rápidamente dejó huella. Ya en el segundo tiempo, al 48’, estableció una pared con Christian Pulisic y le envió un pase preciso que el estadounidense convirtió con un remate dentro del área, tras una elegante media vuelta. Así, el marcador se amplió a 2‑0, definiendo prácticamente el encuentro.

Giménez y Pulisic podrían ser los titulares con el Milan en la Serie A

Esta asistencia, además de reflejar un vínculo eficaz entre compañeros de la Concacaf, representa un momento simbólico para el Milan. Giménez ha respondido con contundencia a su incorporación al equipo, sumándose como una pieza influyente tras su llegada en febrero de 2025. Pulisic, por su parte, reafirma su importancia dentro del sistema táctico de Massimiliano Allegri, con actuaciones constantes y generadoras de impacto.

Con este triunfo, el Milan avanza a la segunda ronda de la Copa Italia, donde enfrentará al Lecce el próximo 24 de septiembre. Además, el debut oficial de Luka Modrić también marcó un hecho relevante, reforzando la calidad del plantel.

