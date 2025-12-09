¿Lo recuerdas? Reviven el histórico día en que Memo Ochoa paralizó a todo México

Si bien hoy en día parece no estar en los planes de Javier Aguirre , Guillermo Ochoa ha sido uno de los pilares de la Selección Nacional en las últimas Copas Mundiales de la FIFA. En Qatar 2022, Memo tuvo un momento significativo que quedó marcado en la memoria de los aficionados y que recientemente volvió a viralizarse en las redes.

En la primera jornada de la fase de grupos, México se enfrentó a un duro adversario como Polonia. Luego de que Argentina perdiera inesperadamente con Arabia Saudita, la Selección Nacional, dirigida en aquel momento por Gerardo Martino, buscaba estar a la altura de las expectativas.

Mientras que Ochoa no atraviesa su mejor momento en el futbol de Chipre , la usuaria de TikTok @araceliortiz5855 revivió una de sus atajadas más memorables. A los 55 minutos de juego, con el partido igualado 0-0, el estadio completo se paralizó cuando el árbitro sancionó penal para los europeos.

Robert Lewandowski, atacante del Barcelona que por ese entonces brillaba en el Bayern Múnich, fue el encargado de ejecutar el tiro. Todo parecía indicar que Polonia tomaría la ventaja en el encuentro, pero fue entonces cuando la figura del portero cobró fuerza.

Memo adivinó la intención de Lewandowski, se lanzó decidido y desató la celebración de todos los aficionados mexicanos al tapar el tiro de forma notable. De esta forma, la Selección Nacional rescató un punto en su presentación.

¿Jugará Memo Ochoa su sexto Mundial?

Memo Ochoa tiene el objetivo de ser citado para la próxima Copa Mundial de la FIFA y convertirse en el primer futbolista de la historia en disputar la competición seis veces (algo que también lograrían Lionel Messi y Cristiano Ronaldo). Sin embargo, hoy por hoy su sueño se dificulta.

El exportero del América no es convocado por el Vasco Aguirre desde la última Copa Oro en julio, cuando integró la lista del equipo campeón como tercer guardameta. Pese a estar disponible y ser titular en Chipre, no fue citado para las últimas fechas FIFA del año y todo apunta a que no estará en la Copa del Mundo.