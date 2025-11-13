Memo Ochoa, otra vez humillado y esta vez por su propio país: a muchos no les gustará

La figura de Guillermo Ochoa volvió a quedar en el centro de la polémica, aunque esta vez no por su desempeño en la cancha, sino por un malentendido que rápidamente se viralizó. El portero fue cuestionado en las redes luego de compartir fotos con el uniforme de la Selección Mexicana , justo cuando el combinado dirigido por Javier Aguirre se encontraba concentrado en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

La imagen desató todo tipo de especulaciones, dado que muchos usuarios asumieron que Ochoa había sido incluido en la convocatoria, pese a no figurar en la lista oficial . El malestar creció entre los aficionados que interpretaron la publicación como un símbolo de favoritismo o de trato especial hacia el veterano guardameta.

Instagram Memo Ochoa / @yosoy8a

El portero, que actualmente se encuentra en la liga de Chipre, sueña con disputar su sexta Copa del Mundo con el seleccionado tricolor, aunque su ausencia en las últimas convocatorias puso en duda su participación. Es por esto que las imágenes que publicó recientemente encendieron varias alarmas.

La aclaración oficial de la situación de Ochoa

Pese a los rumores, la realidad fue muy distinta. Lo cierto es que Las imágenes están relacionadas única y exclusivamente con compromisos comerciales ligados a la marca de la Selección Nacional, de la cual Memo es embajador.

Según aclaró el propio Fernando Schwartz, director de comunicaciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), el portero "no acudió al CAR ni se reunió con los convocados". De esta forma, se descartó una posible presencia del experimentado guardameta en los compromisos ante Uruguay y Paraguay.

Incondicionales, ¡tenemos una cita el próximo sábado en Torreón! ⚽️🏟️



¡Corran por sus boletos antes de que se acaben! 🎟️➡️ https://t.co/LUOf5GHkVZ#PorMéxicoTodo pic.twitter.com/7GRZq95O5E — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 9, 2025

Por ahora, Memo Ochoa continúa en Europa y no figura en los planes inmediatos de Javier Aguirre. Sin embargo, no abandona su sueño de hacer historia y convertirse en uno de los primeros jugadores en disputar seis Mundiales.