Portero de LaLiga es humillado por Ibai Llanos; aquí el video

En la actualidad se percibe totalmente normal que los influencers tengan dinámicas con jugadores de alto nivel. En este caso, el arquero que resultó derrotado en su encuentro con Ibai, fue Joan García. El refuerzo del Barcelona, nombrado mejor guardameta del año pasado en España, estuvo en una dinámica con Ibai, quien es uno de los mejores streamers del momento. Y sorprendentemente el futbolista profesional no pudo ante el organizador de las Veladas del Año.

Skyshock revela que Ibai pudo hacer su carrera en México

Te puede interesar - ¿Por qué Ibai criticó al futbol mexicano?

Te puede interesar - ¿El Kün casi se muere en stream con Ibai?

¿Por qué Ibai “humilló” a Joan García?

Ibai es uno de los creadores de contenido más importantes de habla hispana y también a nivel mundial. Por ello, esta dinámica que tuvo con el arquero del Barcelona llamó la atención de los fanáticos de ambos personajes. Allí se enfrentaron a un duelo de cinco tiros desde el manchón penal, donde el streamer dio cátedra de cómo cobrar los tiros.

Aunque el primer cobro fue muy malo de parte de Ibai, los siguientes cobros rayaron en la perfección. Los cuatro restantes de su tanda fueron totalmente esquinados e inclusive con los lances del portero, no hubo oportunidad de lograr las atajadas. En ese sentido, esa parte de la dinámica entre españoles terminó en cuatro goles y un cobro errado.

¿Qué dijo Joan García de su derrota ante Ibai?

Realmente estas dinámicas ocurren en total armonía, pues Ibai realmente es un hombre que vive en paz con todo el mundo. Y lo curioso de esa parte del contenido que hicieron juntos, fue que Joan García le comentó directamente al streamer: “Has chutado los mejores penaltis que me han chutado en mi vida, tío”.

🎥 || Ibai en su cuenta de Tiktok!



“5 penaltis vs Joan Garcia portero titular del FC Barcelona” pic.twitter.com/wbqk2NofiU — Info Ibai (@INF0IBAI) September 25, 2025

¿Ibai es fanático del Barcelona?

No, aunque tiene una relación bastante positiva con los jugadores del Barcelona, es seguidor del máximo rival. Esto es particular porque Ibai vive en la zona catalana de España. Por eso ha tenido diversos cuestionamientos a lo largo de su carrera como streamer. Sin embargo hoy ya nadie tiene dudas de su gusto por los merengues, aunque nunca ha tenido problemas con el Barca o sus aficionados.