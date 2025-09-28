Barcelona 0-0 Real Sociedad: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 7 de LaLiga de España; marcador online

Hansi Flick se convirtió el jueves en el tercer entrenador más rápido del Barcelona en alcanzar 50 victorias oficiales, aunque no estuvo exento de emociones. Un error de Joan García hizo que el equipo fuera por detrás ante Real Oviedo, pero una remontada en la segunda parte les permitió ganar 3-1 y mantenerse a solo dos puntos del líder, Real Madrid. En cada una de las últimas seis victorias ligueras del Barça han marcado al menos tres goles, y este estadio les trae buenos recuerdos, ya que los catalanes han ganado nueve de sus últimos 11 partidos de LaLiga aquí (1 empate, 1 derrota), con la única derrota en el último partido en casa de la campaña anterior, cuando el título ya estaba asegurado.

Un único gol le bastó a Real Sociedad para vencer a Mallorca el miércoles y lograr su primer triunfo liguero de la temporada (2 empates, 3 derrotas). A pesar de esa victoria, el equipo se encuentra apenas por encima de la zona de descenso al inicio de esta jornada y necesita sumar puntos para no quedarse fuera de competiciones europeas, como ocurrió el curso pasado.

El Barcelona ganó 4-0 aquí en el último duelo directo entre estos equipos en marzo, sumando 26 victorias en sus últimos 27 enfrentamientos ligueros en casa (1 derrota). La Sociedad sigue siendo uno de los rivales favoritos del Barcelona como local, ya que 21 de esas victorias se han dado en 22 partidos en el siglo XXI, más que contra cualquier otro club.

