¿Lo viven como una revancha por México 86? Esto dijo el DT de Sudáfrica en la previa al debut del Mundial 2026

A pocas horas del inicio de la en el Estadio Ciudad de México, el foco mediático se ha centrado en el particular reencuentro entre Hugo Broos, director técnico de Sudáfrica, y Javier Aguirre, seleccionador de México. Ambos protagonistas coincidieron en la cancha durante la Copa del Mundo de 1986, lo que ha generado especulaciones sobre si este partido funciona como una revancha personal cuatro décadas después.

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Al ser consultado sobre este componente anecdótico, Broos fue directo al descartar cualquier intención de ajustar cuentas. “No hay revancha. La historia de hace 40 años vuelve, pero no tiene nada que ver con el partido de mañana. Simplemente quiero ganar como entrenador. El pasado quedó atrás”, afirmó el estratega, marcando una clara distancia entre su trayectoria como jugador y su rol actual en el banquillo.

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El desafío de la localía

Más allá del cruce de caminos con Aguirre, Broos reconoció que enfrentar al anfitrión presenta dificultades técnicas inmediatas. El director técnico sudafricano señaló la complejidad de jugar ante una afición mayoritariamente local, sumado a las condiciones climáticas y la altitud característica de la capital mexicana. No obstante, enfatizó que su equipo no subestima sus propias capacidades. “Sabemos que jugamos con el público en contra y debemos gestionar los factores climáticos. Sin embargo, confío plenamente en mis jugadores; no venimos a participar, venimos a dar la sorpresa”, aseguró.

La perspectiva de Javier Aguirre

Por su parte, Javier Aguirre también se refirió a la trascendencia del encuentro y la coincidencia histórica. El estratega mexicano comparó el debut de este jueves con aquel estreno de 1986, donde él mismo estuvo presente sobre el terreno de juego.

"Mañana puede ser un día histórico para muchos de nosotros. Difícilmente vivirán otro Mundial en México, estos chicos", expresó Aguirre, subrayando la magnitud de la oportunidad que enfrenta su plantel. Con estas declaraciones, tanto los cuerpos técnicos como los jugadores intentan desviar el foco de las narrativas nostálgicas para concentrarse únicamente en el resultado de los 90 minutos por disputarse en el debut mundialista.

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