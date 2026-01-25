Hizo el ridículo en una final de Champions League, se iba a retirar y hoy hará campeón a su equipo

Hay partidos que marcan carreras y lamentablemente para este futbolista, él vivió el terror de tener un partido garrafal en una final de Champions League. Aunque existen decenas de pifias a lo largo de los partidos finales en esta competición, las de él son de las más recordadas en aquel Liverpool vs Real Madrid. Aunque le costó 8 años, hoy está recuperado y vive su mejor momento en el Schalke 04. Del ridículo que le hizo pensar en el retiro a soñar con el título en Alemania.

¿Cómo se levantó Loris Karius del ridículo de aquella final?

El término de ridículo no se usa en un sentido simplemente burlesco, sino pensando en la definición de lo que vino después de parte de medios y espacios digitales que le acribillaron por tener dos errores que le costaron la corona a los ingleses. Por eso, cuando él cometió dichas fallas, tuvo que partir de la institución Red.

Primero estuvo a préstamo en Turquía con el Besiktas y simplemente no encontró estadía. Posteriormente fichó por el Unión Berlín y en el Newcastle… sin embargo no tuvo oportunidades para tomar la portería de dichos equipos. Y fue hasta el pasado 2025 donde encontró un sitio donde le permitieron mostrar su futbol.

En una charla que tuvo con el medio The Independent, declaró que él se sentía retirado en el pasado, pues sobreponerse a una experiencia así es sumamente complicado. Por ello, el Schalke 04 ha resultado un total alivio para él. Hoy son líderes absolutos y son la mejor defensiva, la cual solamente recibió 12 goles en contra en 19 jornadas jugadas.

¿Por qué se dice que Loris Karius hizo el ridículo en la final de Champions League?

Esa final es sumamente recordada porque básicamente la actuación del alemán le regaló el título a los merengues. El primer error fue una salida donde le rebotó el balón a Karim Benzema para terminar el esférico en la portería del Liverpool. Y su segunda pifia llegó en un tiro lejano de Gareth Bale, el cual era completamente controlable, pero mismo que terminó con una mala recepción de la pelota que le rebotó para meterse en el arco y dejar el 3-1 definitivo del partido.

Ahora, recuperado de ese día y con mucho sufrimiento y trabajo detrás, podría terminar la temporada 2025-26 como campeón y ascendiendo a su equipo a la primera división de Alemania.