Los 2 campeones de goleo que brillan en Toluca y lideran su ataque

Toluca tuvo 2 campeones de goleo este Clausura 2026, luego de la obtención de un tricampeonato de dicha distinción de Paulinho, quien desde su llegada al futbol mexicano comenzó a marcar a diestra y siniestra. Debido a su gran momento futbolístico, ambos jugadores ya llamaron la atención de la Selección Mexicana, que para los partidos de junio convocó a 6 futbolistas de Chivas.

La dinastía continúa

William Gabriel Barboza Silva es un delantero de 18 años que cuenta con la nacionalidad mexicana y brasileña, ya que es hijo del exfutbolista William da Silva, de acuerdo con información de El Sol de Toluca. Pese a su corta edad, juega en una categoría mayor y fue en la Sub-21 donde tuvo un gran torneo. Sus grandes actuaciones lo llevaron a la Selección Nacional Sub-20, la que disputará en junio el Torneo Revelations Cup 2026.

William y Fernando fueron campeones goleadores de la Sub-21 y Sub-15, respectivamente.|@tolucafb

En su primer torneo con la Sub-21, el delantero salió campeón de goleo al terminar el Clausura 2026 con 12 anotaciones en 15 partidos disputados. Sus tantos ayudaron a su equipo a clasificar a Liguilla, aunque fueron eliminados en Cuartos de Final por Juárez FC.

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El bicampeón de goleo de los Diablos Rojos

Fernando Ruiz Campos juega para el Toluca Sub-15, categoría en la que arrasa, pues suma un bicampeonato de goleo en la Liga BBVA MX. El tabasqueño conquisto su primer título individual en el Apertura 2025 al marcar 14 dianas.

Mientras que en este Clausura 2026 el atacante cerró el torneo con 12 goles, suficientes para ganar su segundo trofeo como máximo romperredes. Sus grandes actuaciones lo han llevado a la Selección Mexicana, e incluso recientemente fue convocado a la Sub-16.

De seguir así, ambos futbolistas pueden llegar a ser cosas grandes en el máximo circuito y escribir sus nombres con letras doradas en la institución, como son los casos de José Saturnino Cardozo y Paulinho, los más grandes campeones de goleo de los Diablos Rojos.