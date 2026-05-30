CONFIRMADO: Selección Mexicana convoca a 6 jugadores de Chivas

Chivas es la base de la Selección Mexicana; no por ello aportó 6 jugadores a la reciente convocatoria para los partidos que tendrá en junio. El cuadro rojiblanco, que no le importa pagar 6 millones por su próximo refuerzo, está “on fire” en todas sus categorías, en las que sus futbolistas arrasan y son considerados para las diferentes categorías del cuadro azteca, como lo es en esta ocasión.

La Selección Mexicana Sub-20 consideró a 6 futbolistas del Rebaño para disputar el Torneo Revelations Cup 2026, que arrancará los primeros días de junio en el Estadio Luis Pirata Fuente, en Veracruz, puerto que una vez más albergará un partido profesional luego de quedarse sin equipo. Conoce quién marcará más goles en la Copa Mundial de la FIFA 2026™: Santi o Raúl.

Hugo Camberos forma parte de la convocatoria de la Selección Mexicana Sub-20.|@camberos.58

Cristo Navarrete – Portero Carlos Hernández – Defensa Yohan Orozco – Defensa Samir Inda – Mediocampista Santiago Sandoval – Mediocampista Hugo Camberos – Delantero.

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Los detalles del torneo que disputará la Selección Mexicana

El Torneo Revelations Cup tiene como objetivo que los futbolistas de la categoría se preparen y enfrenten a diferentes selecciones de cara a retos venideros. Pese a que la justa se disputa en casa, no será nada fácil, ya que México se enfrentará a un país asiático que destaca en su confederación.

El cuadro de 22 jugadores dirigidos por Alex Diego debutará en dicho torneo el viernes 5 de junio contra la Selección de Japón, mientras que el lunes 8 contra Piratas FC, club que jugará por primera vez en la Liga de Expansión MX para el Apertura 2026.

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Los jugadores a seguir de Chivas

De los 6 jugadores de Chivas que conforman la selección, 3 de ellos ya son parte del primer equipo y han participado en diferentes partidos de la Liga BBVA MX, como lo son Samir Inda, Santiago Sandoval y Hugo Camberos. Este último disputó el Mundial Sub-20 de Chile en 2025.