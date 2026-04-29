Los 2 equipos a los que Marcel Ruiz rechazó para ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y no lo convocaron

La historia de Marcel Ruiz en este último año es de terror, pues rechazó a 2 equipos para quedarse en Toluca y ser convocado por Javier Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, el “Vasco” decidió no llevarlo, ya que no está al 100% por no operarse, a pesar de que tiene una rotura parcial de ligamentos de la rodilla. Conoce toda la odisea que pasó el mediocampista para que le dijeran que no.

Ruiz es uno de los baluartes del Toluca y uno de los actores principales en la obtención del bicampeonato de la Liga BBVA MX. Por ello, llamó la atención de 2 clubes, tanto de Brasil como de Europa, los cuales rechazó para seguir jugando y poder cumplir su sueño, que hoy se diluyó por su no convocatoria, como la de Memo Ochoa, quien fue suplido por Óscar García.

Ruiz rechazó a un equipo de Rasil y de Inglaterra para quedarse en Toluca, sumar minutos e ir al mundial.|Toluca FC

En verano de 2025, tanto Palmeiras de Brasil como el Ipswich Town quisieron fichar a Marcel. Incluso el conjunto brasileño fue el más insistente y el que más le llamó la atención a uno de los capitanes de los Diablos Rojos. Pero decidió rechazar las ofertas, en gran parte al consejo de Antonio Mohamed de que se quedara.

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La vitrina que no tendrá Marcel Ruiz en el mundial

El futbolista de 25 años decidió quedarse en Toluca y consagrarse bicampeón del futbol mexicano, en espera de conseguir el tricampeonato en este Clausura 2026. Su decisión fue en gran medida porque deseaba ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que sería una gran vitrina para mostrarse a nivel internacional.

El objetivo de Marcel era destacar con la Selección Mexicana y llamar la atención de grandes equipos europeos, pero ello se vino abajo este martes cuando Aguirre dio a conocer los 12 jugadores de la Liga BBVA MX que disputarán la justa veraniega, lista en la que no aparece el nacido en Yucatán.