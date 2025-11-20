Uno nuevo: los 3 equipos de Sudamérica que sueñan con incorporar a James Rodríguez

El futuro de James Rodríguez sigue siendo incierto y la única verdad es que dejará el Club León luego del 31 de diciembre de 2025, fecha en la que finaliza su contrato. Si bien rumores apuntan a que el colombiano podría continuar con su carrera en la MLS o en la Liga BBVA MX en clubes como Cruz Azul , por ejemplo, tres equipos de Sudamérica sueñan con contratar al ex Real Madrid en el mercado de invierno.

Los equipos de Sudamérica que sueñan con tener a James Rodríguez en 2026

1. Millonarios

Según compartió el periodista Melquisedec Torres en su cuenta de X, James Rodríguez estaría cerca de fichar por Millonarios de Colombia, el equipo más reciente que ha mostrado interés por fichar al mediocampista de 34 años. Sin embargo, desde el país sudamericano, el corresponsal Carlos Antonio Vélez afirma que el nacido en Cúcuta no regresará a su tierra natal el próximo año. En total, son dos los equipos mexicanos que buscan el fichaje de James .

Millonarios es uno de los clubes de Sudamérica que sueña con James Rodríguez

2. Flamengo

El periodista Ekrem Konur, especializado en mercado de fichajes, soltó en la red social de X que Flamengo se encuentra monitoreando la situación de James y podría sumarlo a su equipo en 2026. Cabe destacar que el colombiano ya conoce el futbol brasileño por su paso por São Paulo y llegar a un equipo como el Mengao podría ofrecerle jugar Copa Libertadores de forma continua y tener protagonismo en un equipo de alto nivel en Sudamérica.

3. América de Cali

América de Cali es otro de los equipos colombianos que sueñan con tener a James Rodríguez el próximo año. Tras la salida de Juan Fernando Quintero a River Plate, la directiva de ‘La Mechita’ cree que el cucuteño podría cubrir a la perfección ese hueco. Sin embargo, su llegada estaría muy lejos, pues el mediocampista prioriza su economía como así también su calidad de vida, poniendo en primer lugar a Norteamérica.

James Rodríguez contemplaría quedarse en la Liga BBVA MX

Según información que compartió César Luis Merlo, periodista especializado en el mercado mexicano, James Rodríguez ve con buenos ojos continuar jugando en la Liga BBVA MX. El reportero comentó que el agente del futbolista comenzó a ofrecerlo a otros equipos importantes de la liga, como por ejemplo Cruz Azul y Pumas. Sin embargo, el colombiano aún no ha recibido ninguna oferta formal para continuar su carrera en México.