ÚLTIMA HORA: Los Ángeles Dodgers son los campeones de la Serie Mundial 2025 de las Grandes Ligas de la MLB

Los Dodgers de Los Ángeles se consagraron bicampeones de la Serie Mundial, al vencer en un intenso duelo a los Toronto Blue Jays en el Juego 7, que se definió en once entradas con un jonrón decisivo de Will Smith.

El encuentro comenzó cerrado, los Dodgers iniciaron con una entrada rápida, mientras que los Blue Jays desperdiciaron una oportunidad valiosa tras un doble play con corredor en primera. En el montículo, Max Scherzer dominó el juego con su característico control. Durante cinco entradas solo permitió que un bateador le conectara, Shohei Ohtani, quien también fue el abridor por los angelinos.

Ohtani tuvo que sortear dificultades en la segunda baja, cuando Toronto llenó las bases. Aun así, el japonés supo salir del problema sin permitir carrera. La tensión subió en la cuarta, cuando un lanzamiento de Wrobleski golpeó a Andrés Giménez, provocando que ambas bancas se vaciaran. Minutos más tarde, Tommy Edman impulsó a Mookie Betts con un elevado de sacrificio al central para abrir el marcador.

Toronto respondió en la sexta. Giménez conectó un imparable que llevó a Clement al plato, luego de que éste se robara la segunda base con gran lectura del juego. El empate encendió al Rogers Centre y marcó el inicio del intercambio de poder.

En la octava, Max Muncy conectó un cuadrangular para acercar a los Dodgers, y poco después Miguel Rojas empató con otro batazo largo ante Blake Snell, quien había ingresado en relevo. Con el juego empatado, el bullpen fue clave, Yoshinobu Yamamoto tomó el relevo y contuvo el ataque canadiense.

Ya en la entrada número once, Will Smith selló el destino del partido con un jonrón al jardín izquierdo. En el cierre, Alejandro Kirk bateó un rodado que terminó en un doble play de Betts a Freeman, para decretar el bicampeonato angelino.

Los Dodgers levantan así su segundo trofeo consecutivo, reafirmando su dominio en la MLB. Para los Blue Jays, el sueño de revivir la gloria de 1992 y 1993 (cuando ganaron sus únicos títulos con el legendario jonrón de Joe Carter) deberá esperar.

Yoshinobu Yamamoto és nombrado MVP, segundo jugador japonés en lograrlo.