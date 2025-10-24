deportes
Los Ángeles Dodgers 1-0 Toronto Blue Jays: Ver en VIVO y GRATIS el resultado del juego 1 de La Serie Mundial 2025, hoy viernes 24 de octubre; marcador online y por internet

¿Podrán los Blu Jays detener a Ohtani y compañía del bicampeonato de MLB?

Los Ángeles Dodgers vs Toronto Blue Jays.jpg
Juego 1 Serie Mundial 2025
Sebastian Cortés
Home Run Azteca
La Serie Mundial 2025 arranca con una historia que mezcla poder, juventud y nostalgia. Los Ángeles Dodgers, actuales campeones de las Grandes Ligas, inician la defensa de su título ante los Toronto Blue Jays, quienes vuelven al “Clásico de Otoño” después de 32 años de ausencia. El Juego 1 se disputará en el Rogers Centre, casa del equipo canadiense.

Los Dodgers llegan con la mira puesta en la historia: buscan convertirse en el primer equipo en 25 años que logra un bicampeonato en la MLB. En contraste, para los Blue Jays esta será apenas su tercera participación en una Serie Mundial, con la esperanza de revivir las glorias de 1992 y 1993.

El duelo monticular del Juego 1 promete emociones. Por Los Ángeles abrirá el zurdo Blake Snell (5-4, 2.35 EFE), quien viene de dominar por completo a los Cerveceros en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. En aquella apertura lanzó ocho entradas en blanco, permitió solo un hit, ponchó a 10 y no otorgó bases por bolas. En esta postemporada, presume marca de 3-0 con 0.86 de efectividad, 28 ponches y apenas cinco pasaportes.

Del lado de Toronto, el encargado de abrir será el derecho Trey Yesavage (1-0, 3.21 EFE), una de las grandes promesas del pitcheo. Con 22 años y 88 días, se convertirá en el segundo abridor más joven en la historia en iniciar un Juego 1 de Serie Mundial, solo superado por Ralph Branca en 1947. Yesavage fue clave en el pase de los Blue Jays, lanzando 5.2 entradas de dos carreras con siete ponches ante los Marineros en el Juego 6 de la Serie de Campeonato.

