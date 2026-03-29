ÚLTIMO MOMENTO: Los aprobados y reprobados de la Selección Mexicana en el partido contra Portugal

La Selección de México empató sin goles ante su similar de Portugal y dejó sensaciones agridulces a la mayoría de los aficionados. Un compromiso que se basó en soportar el ataque de los lusos y en el que Javier Aguirre buscaba abrir el marcador vía contragolpe con los futbolistas veloces que puso el 'Vasco' por la banda.

Ya con los ánimos más tranquilos en el Estadio Banorte, Don David Medrano aprobó y reprobó a los futbolistas nacionales que tuvieron actividad en este cotejo rumbo a la justa mundialista. El periodista de TV Azteca Deportes reconoció a la línea defensiva: Raúl Rangel, Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo.

¡Destaca la defensa! 🙌🇲🇽



David Medrano resalta lo hecho por los zagueros en el México contra Portugal. Hay algunos que levantaron la mano con sólidas actuaciones.#MiSelecciónAzteca #MéxicoPortugal pic.twitter.com/6LnKuNdgYY — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) March 29, 2026

Por otro lado, reprobó a Obed Vargas y puso en interrogativa a Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez, Julián Quiñones y los otros futbolistas que entraron de recambio. Finalmente, hizo una mención especial tanto a Raúl Alonso Jiménez por su buen desempeño como 'poste' y a Armando González, quien revolucionó el ataque en la parte complementaria.

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México vs Bélgica por TV Azteca Deportes

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