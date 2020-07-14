Los Juegos de Tokyo serían ‘de forma austera’

Tokio, Japón. Los Juegos de Tokio del próximo año podrían ser una versión reducida de las citas olímpicas recientes, dijo el martes el presidente del Comité Olímpico Japonés, Yasuhiro Yamashita.

Japón y el Comité Olímpico Internacional pospusieron en marzo hasta 2021 los Juegos de Tokio, que debían disputarse este año, debido a la pandemia de coronavirus.

Desde ese momento, los organizadores han hablado de tratar de simplificar el evento, que debía comenzar en 10 días, para reducir los costos y garantizar la seguridad de los atletas.

"Los Juegos (solían ser) hermosos y extravagantes", dijo Yamashita. "Pero no creo que el concepto de estos Juegos persiga estas cosas. La primera prioridad es que todos estén seguros".

Yamashita sostuvo que la pandemia también está causando problemas financieros a la organización.

"En lo que respecta al próximo año fiscal (la situación financiera del Comité Olímpico de Japón) será bastante difícil", señaló. "Creo que existe una alta posibilidad de que tengamos que considerar pedir dinero prestado".

