Los jugadores a seguir de Argentina, el siguiente rival de México en el Mundial Sub-20

México y Argentina se verán las caras en los cuartos de final del Mundial Sub-20 por un boleto a la semifinales del certamen internacional de la categoría

quien-es-diego-ochoa-jugador-seleccion-mexicana-sub-20-interesa-europa-pb-notas
Crédito: Instagram/@miseleccionmx
Memo Gómez
Selección Azteca
El Mundial Sub-20 será el escenario de un choque de titanes este sábado, ya que México y Argentina, ambos invictos en el torneo, se verán las caras en los cuartos de final por un boleto a las semifinales del certamen que se lleva a cabo en Chile.

El combinado azteca, que superó el llamado “grupo de la muerte” en segundo lugar por encima de España y Brasil, se medirá al cuadro de la “Albiceleste” que llega con argumentos sólidos pese a la ausencia de su máxima figura, Franco Mastantuono, que no lo prestó el Real Madrid.

Te puede interesar: HISTÓRICO: así fue la icónica ocasión que México goleó a Argentina en un Mundial Sub-20

Argentina con jugadores en Europa

Los sudamericanos al igual que México, cuentan con varios nombres importantes bajo la dirección de Diego Placente. Entres los nombres más destacados sobresalen el goleador Alejo Sarco del Bayer Leverkusen, autor de 4 tantos en la fase grupal, y el creativo Gianluca Prestiani, atacante del Benfica, cerebro del equipo. Completa el trío ofensivo Maher Carrizo de Vélez Sarsfield, quien anotó un doblete ante Nigeria en octavos.

La baja más sensible para Argentina es Álvaro Montoro, lesionado en el encuentro ante Nigeria. Su ausencia obligará al técnico a reconfigurar su mediocampo ante una Selección Azteca que ha demostrado solidez defensiva y contundencia ofensiva.

México confía en la estrella Gilberto Mora, figura del certamen con 3 dianas, y en la experiencia de piezas clave como Alexei Domínguez, Iker Fimbres y Diego Ochoa. El duelo promete ser un choque de estilos en un choque que siempre prometen ser grandes emociones.

El ganador enfrentará a España o Colombia, en un camino cada vez más exigente hacia el título que México ya se ha coronado en diferentes categorías inferiores.

OFICIAL: agente de Gilberto Mora ya reveló cantidades para un posible fichaje del jugador
Mundial Sub-20 2025
