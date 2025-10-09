HISTÓRICO: así fue la icónica ocasión que México goleó a Argentina en un Mundial Sub-20

Todo México ya palpita el cruce contra Argentina en el Mundial Sub-20 de Chile 2025, un duelo que ya tiene horario oficial y que promete ser uno de los choques más interesantes de los cuartos de final. Sin embargo, ya existen antecedentes de duelos entre ambos y el combinado nacional logró golear a los argentinos hace unos años.

Sucedió en el Mundial Sub-20 de Nigeria 1999. En aquella ocasión, México logró derrotar a Argentina por un contundente 4-1 en octavos de final del torneo. Esta fue la única victoria del seleccionado nacional contra la ‘Albiceleste’ en el campeonato Sub 20 y contaba con una generación dorada con nombres como Mario Méndez, Rafael Márquez, Carlos Adrián Morales, Juan Pablo Rodríguez, Daniel Osorno, Héctor Reynoso, entre otros.

Archivo Argentina en el Mundial Sub-20 de Nigeria 1999

¿Cuántas veces se cruzaron México y Argentina en el Mundial Sub-20?

México y Argentina se vieron las caras en tres ocasiones dentro del Mundial Sub-20 y el historial está a favor de los sudamericanos. Si bien es cierto que el combinado azteca se quedó con una contundente goleada, la ‘Albiceleste’ se llevó los otros dos encuentros.

La primera victoria argentina fue en el Mundial Sub-20 de Canadá 2007. En aquella ocasión, ambos equipos se enfrentaron en cuartos de final y los argentinos se impusieron por 1-0 con gol de Maximiliano Moralez. Fue la última vez que Argentina alcanzó las semifinales y, además, salieron campeones de dicha edición.

La segunda victoria de los argentinos llegó en el Mundial Sub-20 de Colombia 2011. Esta vez, México y Argentina chocaron dentro de la fase de grupos y, nuevamente, el equipo sudamericano se quedó con la victoria al vencer por 1-0 con un solitario gol de Erik Lamela. En la edición 2025, será la cuarta ocasión donde se enfrentarán ambas selecciones.

¿Cómo llegan México y Argentina al cruce de cuartos de final del Mundial Sub-20?

Ambos equipos se mantienen invictos en el torneo, aunque México suma dos empates y dos victorias, mientras que Argentina ganó los cuatro partidos que se jugaron hasta la fecha. La Selección Mexicana viene de dejar afuera a Chile tras golear por 4-1 en octavos, mientras que la ‘Albiceleste’ goleó por 4-0 a Nigeria en la misma instancia.