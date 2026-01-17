Los partidos que se jugarán HOY sábado 17 de enero de 2026 de la ronda divisional de la NFL

Este sábado 17 de enero comienza la Ronda Divisional de la NFL y tendremos un par de encuentros que prometen brindar emociones con los dos mejores equipos de la temporada regular en acción buscando su pase a la Final de Conferencia y acercarse al Super Bowl LX.

Te puede interesar: John Harbaugh, a un paso de tomar las riendas de los New York Giants

RESUMEN: Mazatlán 1 - 5 Monterrey | J3 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes

Los partidos de Ronda Divisional de este sábado 17 de enero

Los Denver Broncos abrirán la actividad de la Ronda Divisional de este sábado 17 de enero a las 15:30 horas cuando se enfrenten a los Buffalo Bills en la cancha del Empower Field at Mile High.

Los de Denver llegan como el mejor equipo de la Conferencia Americana y se medirán ante unos Buffalo Bills que sorprendieron al eliminar a Jacksonville Jaguars en la Ronda de Comodines.

Más tarde, en punto de las 19:00 horas, se enfrentarán los Seattle Seahawks ante San Francisco 49ers en el Lumen Field con el segundo juego de la cartelera sabatina de la Ronda Divisional de la NFL.

Los Halcones Marinos de Seattle terminaron la temporada regular como los mejores del la Conferencia Nacional y ahora buscarán hacer valer su condición de local y posición para superar a San Francisco que avanzó hasta esta instancia tras eliminar a Philadelphia Eagies.

La actividad de la Ronda Divisional continuará el domingo con dos encuentros más que servirán para definir las Finales de Conferencia y posteriormente conoceremos al par de equipos que disputarán el Super Bowl.

Ronda Divisional de la NFL: partidos de este sábado 17 de enero

Denver Broncos vs Buffalo Bills | 15:30 horas, Empower Field at Mile High.



Seattle Seahawks vs San Francisco 49ers | 19:00 horas: Lumen Field

Te puede interesar: Problemas otra vez: estrella de los Vikings es arrestada y enciende las alertas