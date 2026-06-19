Los partidos que se jugarán mañana viernes 19 de junio del Mundial 2026

La emoción de la fase de grupos del Mundial 2026 continúa este viernes 19 de junio con una jornada vibrante que definirá el rumbo de los Grupos C y D.

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Estados Unidos vs Australia

La actividad deportiva arrancará a las 13:00 horas (tiempo del Centro de México) cuando Estados Unidos choque contra Australia en el Estadio Seattle. Ambas escuadras llegan muy motivadas tras ganar sus compromisos inaugurales; este duelo directo será fundamental para asegurar el liderato absoluto del Grupo D y el ansiado boleto a la siguiente ronda, y las facilidades de ser cabeza de grupo deportivamente hablando.

Esococia vs Marruecos

Posteriormente, a las 16:00 horas, la atención de los aficionados se trasladará al Estadio Boston, donde Escocia y Marruecos protagonizarán un partido crucial por el Grupo C. Este enfrentamiento luce sumamente parejo y será determinante en sus aspiraciones para avanzar de fase.

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Brasil vs Hití

A las 18:30 horas llegará el esperado turno de una de las máximas favoritas. Brasil se medirá ante Haití en el Philadelphia Stadium. La histórica "verdeamarela" saltará a la cancha con la obligación absoluta de conseguir su primera victoria del certamen tras su inesperado empate previo, mientras que el valiente equipo caribeño intentará dar una sorpresa monumental.

El duelo podrás vivirlo EN VIVO y GRATIS por la señal de TV Azteca, en television abierta por el Canal 7, y por las plataformas digitales de Azteca Deportes en la App y Sitio Web.

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Turquía vs Paraguay

Finalmente, la cartelera cerrará a las 21:00 horas en el imponente Estadio San Francisco, Turquía y Paraguay disputarán un vibrante encuentro de auténtica vida o muerte. Tras tropezar en su debut y sufrir dolorosas derrotas, ambas selecciones nacionales comparten la urgencia vital de sumar tres puntos para mantener vivas sus esperanzas mundialistas y evitar una prematura eliminación de la Copa del Mundo este año 2026.

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