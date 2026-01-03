Los planes que tomaría la carrera del luchador Jacob Fatu

Jacob Fatu volvió a colocarse en el centro de la escena de la WWE tras su impactante regreso a SmackDown el pasado 26 de septiembre. El 'Lobo Samoano' interrumpió a Drew McIntyre y lo dejó tendido en el ring luego de un ataque sorpresivo que reafirmó su estatus como una de las fuerzas más dominantes de la lucha libre.

Tras ese episodio, Fatu fijó su atención en el Campeonato Indiscutible de la WWE que ostenta Cody Rhodes. Sin embargo, la presencia de McIntyre obligó a la empresa a pactar un combate entre ambos para definir al retador número uno de 'The American Nightmare'.

El duelo nunca se llevó a cabo, ya que el luchador fue atacado brutalmente tras bastidores antes de salir al ring, situación que derivó en su salida indefinida de la televisión para someterse a un procedimiento dental. Esto es lo que se sabe de Jacob Fatu.

El ataque que frenó el ascenso de Jacob Fatu en SmackDown

La agresión sufrida por Jacob Fatu cambió de manera abrupta los planes inmediatos de la WWE. El 'Lobo Samoano' fue retirado de la escena justo cuando comenzaba a perfilarse como un contendiente serio al campeonato máximo. Esto generó sorpresa entre los aficionados y también especulación sobre el alcance real de su lesión.

La decisión de sacarlo de pantalla respondió a la necesidad de una cirugía dental: procedimiento que obligó a la empresa a pausar su impulso narrativo. Aun así, algunas fuentes internas aseguran que este freno fue circunstancial y no alteró la percepción que la directiva tiene sobre su potencial a largo plazo.

¿Jacob Fatu regresa a la lucha libre en 2026?

De acuerdo con un informe reciente de BodySlam.net, el regreso de Jacob Fatu estaría previsto para los primeros meses de 2026. La WWE tendría planes ambiciosos para el luchador, con la intención de que el próximo año marque un punto de inflexión definitivo en su carrera dentro de la empresa.

Esta información coincide con lo publicado previamente por PWInsider, donde se mencionó que, durante Survivor Series, ya se hablaba tras bambalinas de su inminente regreso. Con este panorama, no resulta descabellado pensar que Jacob Fatu podría tener un combate de alto perfil en WrestleMania 42, programado para abril del próximo año. De concretarse, 2026 podría convertirse en el año en el que el luchador de 33 años consolide su lugar entre las principales estrellas de la WWE.