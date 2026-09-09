Los resultados de la jornada 1 de la UEFA Champions League, HOY miércoles 9 de septiembre
El Liverpool venció en Anfield al Atlético de Madrid, mientras que, el FC Barcelona goleó en casa al Feyenoord, finalmente, el Arsenal sacó las tres unidades ante el Napoli.
Una nueva jornada de UEFA Champions League culminó y sataron a escena dos de los principales candidatos para llegar por lo menos a la gran final; Futbol Club Barcelona y el Arsenal. El equipo blaugrana hizo un 'statement' al golear al Feyenoord y dar una probadita de lo que pueden hacer esta temporada. Por otro lado, el finalista del certamen anterior fue al Diego Armando Maradona y sacó el triunfo con un gol de Martin Odeegard que dejó tendido al Napoli.
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En uno de los choques más llamativos de la primera fecha, el Liverpool de Iraola vino de atrás y derrotó 2-1 al Atlético de Madrid a pesar de recibir gol tempranero de Marcos Llorente. Desde la capital de Portugal, el Sporting de Lisboa cumplió las expectativas y venció a un Galatasaray que se le ha complicado en demasía sacar buenos resultados en el torneo continental.
Resultados UEFA Champions League martes 9 de septiembre
- Barcelona 5-1 Feyenoord
- Goles: Raphinha (3’, 57’), Adeyemi (22’), Lamine Yamal (77’), Gabriel Jesus (85’) — Steijn (82’)
- VfB Stuttgart 3-1 Viking FK
- Goles: Demirović (20’, 26’, 32’) — Tripić (22’)
- Liverpool 2-1 Atlético de Madrid
- Goles: Llorente (17’) — Szoboszlai (40’), Mac Allister (50’)
- PSG 5-1 Slovan Bratislava
- Goles: Dembélé (17’, 23’), Ferran Torres (31’, 47’, 57’) — Camara (58’)
- Sporting CP 3-1 Galatasaray
- Goles: Inácio (5’ en propia), Catamo (27’), Luis Suárez (57’ pen.), Zalazar (63’)
- Nápoles 0-1 Arsenal (Martin Odeegard)
Partidos de mañana UEFA Champions League - 10 de septiembre
- Fenerbahçe vs Roma
- PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk
- Bayern Múnich vs Bodø/Glimt
- Como vs RB Leipzig
- Manchester United vs Sabah
- Slavia Praga vs Lens