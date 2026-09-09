Los resultados de la jornada 1 de la UEFA Champions League, HOY miércoles 9 de septiembre

Una nueva jornada de UEFA Champions League culminó y sataron a escena dos de los principales candidatos para llegar por lo menos a la gran final; Futbol Club Barcelona y el Arsenal. El equipo blaugrana hizo un 'statement' al golear al Feyenoord y dar una probadita de lo que pueden hacer esta temporada. Por otro lado, el finalista del certamen anterior fue al Diego Armando Maradona y sacó el triunfo con un gol de Martin Odeegard que dejó tendido al Napoli.

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En uno de los choques más llamativos de la primera fecha, el Liverpool de Iraola vino de atrás y derrotó 2-1 al Atlético de Madrid a pesar de recibir gol tempranero de Marcos Llorente. Desde la capital de Portugal, el Sporting de Lisboa cumplió las expectativas y venció a un Galatasaray que se le ha complicado en demasía sacar buenos resultados en el torneo continental.

Resultados UEFA Champions League martes 9 de septiembre

Barcelona 5-1 Feyenoord

Goles: Raphinha (3’, 57’), Adeyemi (22’), Lamine Yamal (77’), Gabriel Jesus (85’) — Steijn (82’)

VfB Stuttgart 3-1 Viking FK

Goles: Demirović (20’, 26’, 32’) — Tripić (22’)

Liverpool 2-1 Atlético de Madrid

Goles: Llorente (17’) — Szoboszlai (40’), Mac Allister (50’)

PSG 5-1 Slovan Bratislava

Goles: Dembélé (17’, 23’), Ferran Torres (31’, 47’, 57’) — Camara (58’)

Sporting CP 3-1 Galatasaray

Goles: Inácio (5’ en propia), Catamo (27’), Luis Suárez (57’ pen.), Zalazar (63’)

Nápoles 0-1 Arsenal (Martin Odeegard)

Partidos de mañana UEFA Champions League - 10 de septiembre