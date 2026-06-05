Los siguientes partidos de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

Terminaron los juegos de preparación de la Selección Mexicana tras el encuentro de este jueves 4 de junio ante su similar de Serbia en la cancha del Estadio Nemesio Diez y lo que sigue para el equipo dirigido por Javier Aguirre serán compromisos de Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

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Los siguientes partidos de la Selección Mexicana tras el amistoso ante Serbia

La Selección Mexicana derrotó este jueves 4 de junio a su similar de Serbia por goleada con lo que cerró sus partidos de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y a continuación tendrá que enfocarse en sus partidos mundialistas.

Lo que viene para México será la prueba definitiva cuando se enfrente el próximo 11 de junio a su similar de Sudáfrica en la cancha del Estadio de la Ciudad de México en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM en un juego que podrás ver a través de la señal de TV Azteca y de manera gratuita en las plataformas digitales de Azteca Deportes y en la app oficial.

Posteriormente, el equipo mexicano viajará a Guadalajara para enfrentarse a Corea del Sur el jueves 18 de junio y cerrará su actividad de primera ronda de nuevo en la capital del país ante Chequia el 24 del mismo mes.

En caso de avanzar, la Selección Mexicana disputará los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y buscará seguir avanzando.

Próximos partidos de la Selección Mexicana:

11 de junio | México vs Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México

18 de junio | México vs Corea del Sur en el Estadio Guadalajara

24 de junio | México vs Chequia en el Estadio Ciudad de México

Todos los partidos de México junto con los 32 mejores encuentros de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM los podrás disfrutar a través de la señal de TV Azteca y de forma totalmente gratuita en las plataformas digitales y en la app oficial.

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