El importante cambio que habrá durante los himnos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ será innovadora en múltiples aspectos y la ceremonia de los himnos de cada partido será distinta a las ediciones pasadas. El ente regente del futbol global reveló el nuevo diseño del protocolo previo al silbatazo inicial con el objetivo de involucrar más a los aficionados con una experiencia inmersiva.

Fan-centric pre-match ceremony to debut at @FIFAWorldCup 2026



FIFA has unveiled a bold new vision for pre-match ceremonies at the FIFA World Cup 2026 designed to deepen the connection between players and fans while elevating a moment already rich with anticipation: — FIFA (@FIFAcom) June 4, 2026

La FIFA quiere que todos los jugadores, tanto titulares como suplentes, de ambos equipos, estén en el campo para la ceremonia de los himnos de ambos países. Los futbolistas entrarán al campo a través de los túneles más cercanos a su portería junto con los niños que los acompañan. Los 26 miembros de cada equipo estarán en el circulo central para la ceremonia y eso es importantísimo para Gianni Infantino porque considera que generará un sentimiento de unidad.

“El hecho de que todos los jugadores y árbitros se coloquen uno frente al otro en el círculo central durante los himnos nacionales creará un momento de unidad, orgullo y emoción que realmente pertenece a los equipos y a todos los presentes en el estadio”, dijo el presidente de la FIFA en un comunicado de prensa. “La Copa Mundial de la FIFA gira en torno a cada jugador y cada aficionado, y esta nueva ceremonia previa al partido lo refleja”.

Entre los elementos visuales más destacados son las banderas gigantes que habrá en el campo en cada una de las mitades de la cancha. El plan de la FIFA con este nuevo protocolo de ceremonia de los himnos es involucrar a todos los aficionados sin importar su asiento.

Conforme el torneo avance a las fases de eliminación directa, los protocolos de la ceremonia de los himnos también serán modificados. Dentro de las mismas se incluirán a fuegos pirotécnicos y humo de colores. Asimismo, se añadirán elementos de los distintos patrocinadores que participan en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Las ceremonias de los himnos en los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ serán distintas a las de ediciones anteriores con el nuevo protocolo|Crédito: FIFA

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