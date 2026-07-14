Lucas Digne fue el culpable del penal a Francia: ni siquiera imaginas cuál es su precio en el mercado

Francia y España se llevan todos los reflectores hoy en la primera semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En un parejo duelo, el conjunto español logró la ventaja desde los doce pasos debido a un penal que cometió el lateral francés Lucas Digne. Posterior a esto, Oyarzabal intercambió el tiro por gol y puso al combinado dirigido por Luis De La Fuente adelante en el marcador.

Soccer Football - Premier League - Everton v Wolverhampton Wanderers - Goodison Park, Liverpool, Britain - September 1, 2019 Wolverhampton Wanderers’ Raul Jimenez in action with Everton’s Lucas Digne Action Images via Reuters/Carl Recine EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or “live” services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details.|CARL RECINE/Action Images via Reuters

Tras un anticipo de Yamal, Digne no observó en ningún momento la presencia del delantero español y con el afán de despejar, terminó pegándole en el muslo al delantero transformando esto en un claro penal para los ojos del árbitro Barton. Sin embargo, lo que llama la atención es que a un jugador de la talla de Digne le ocurra esto, ya que según el sitio especializado Transfermarkt el actual defensor del Aston Villa está cotizado en 6 millones de euros debido a su vasta experiencia en el futbol del viejo continente.

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El conjunto galo dirigido por Didier Deshamps arribó a esta instancia de semifinales tras vencer con autoridad a Marruecos por 2-0 con goles de Mbappé y Dembelé. El paso de Francia por el certamen había sido perfecto, ya que había ganado todos sus partidos y buscaba meterse en una final por tercera vez consecutiva, lo mismo que logró en Rusia 2018 y Qatar 2022.

Sin embargo, tras el penal cometido por Digne y el gol de Oyarzabal y luego el segundo tanto de Pedro Porro, España se impuso por 2-0 y puso fin al sueño mundialista de Francia.