Lucas Digne fue el culpable del penal a Francia: ni siquiera imaginas cuál es su precio en el mercado
España y Francia se juegan todo por un boleto a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y el duelo de europeos ya deja polémicas para analizar
Francia y España se llevan todos los reflectores hoy en la primera semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En un parejo duelo, el conjunto español logró la ventaja desde los doce pasos debido a un penal que cometió el lateral francés Lucas Digne. Posterior a esto, Oyarzabal intercambió el tiro por gol y puso al combinado dirigido por Luis De La Fuente adelante en el marcador.
Tras un anticipo de Yamal, Digne no observó en ningún momento la presencia del delantero español y con el afán de despejar, terminó pegándole en el muslo al delantero transformando esto en un claro penal para los ojos del árbitro Barton. Sin embargo, lo que llama la atención es que a un jugador de la talla de Digne le ocurra esto, ya que según el sitio especializado Transfermarkt el actual defensor del Aston Villa está cotizado en 6 millones de euros debido a su vasta experiencia en el futbol del viejo continente.
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Así llegó Francia a las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
El conjunto galo dirigido por Didier Deshamps arribó a esta instancia de semifinales tras vencer con autoridad a Marruecos por 2-0 con goles de Mbappé y Dembelé. El paso de Francia por el certamen había sido perfecto, ya que había ganado todos sus partidos y buscaba meterse en una final por tercera vez consecutiva, lo mismo que logró en Rusia 2018 y Qatar 2022.
Sin embargo, tras el penal cometido por Digne y el gol de Oyarzabal y luego el segundo tanto de Pedro Porro, España se impuso por 2-0 y puso fin al sueño mundialista de Francia.