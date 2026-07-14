Francia vs. España: qué dicen las apuestas y simulaciones de esta semifinal del Mundial 2026

Luego de superar los cuartos de final, las selecciones de Francia y España se enfrentarán en una de las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El encuentro se disputará este martes 14 de julio en el Estadio Dallas, escenario que ya recibió nueve partidos durante el torneo y que tiene capacidad para 70,649 espectadores. El ganador obtendrá el primer boleto para la gran final.

Con Kylian Mbappé peleando por terminar como máximo goleador del Mundial y Lamine Yamal como el gran referente ofensivo de España, la semifinal reúne a dos de las selecciones con mejor rendimiento del torneo. Además, el vencedor enfrentará en la final al ganador de la serie entre Argentina e Inglaterra.

Cuotas y apuestas para Francia vs España por el Mundial 2026

De acuerdo con las principales casas de apuestas, estos son los pronósticos para la semifinal:

Gana Francia: 2.42

2.42 Empate: 3.05

3.05 Gana España: 3.25

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El análisis de la IA y las simulaciones para Francia vs España

Las simulaciones apuntan a un duelo muy equilibrado. Francia llega con paso perfecto tras terminar como líder del Grupo I con victorias sobre Senegal, Irak y Noruega. Después eliminó a Suecia, Paraguay y Marruecos, con una ofensiva que ha mantenido a Mbappé como uno de los protagonistas del torneo.

España festeja el gol ante Bélgica|X: FIFAcom

España también atraviesa un gran momento. Finalizó la fase de grupos con siete puntos después del empate frente a Cabo Verde y los triunfos sobre Arabia Saudita y Uruguay. En la fase eliminatoria dejó en el camino a Austria, Portugal y Bélgica, mostrando una defensa sólida y un ataque liderado por Lamine Yamal.

Probabilidades y pronóstico de la inteligencia artificial para Francia vs España

Con base en el rendimiento mostrado durante la competencia, la diferencia en producción ofensiva, la solidez defensiva y las cuotas de las casas de apuestas, la proyección favorece ligeramente a Francia.

Francia clasifica a la final: 56 %

56 % España clasifica a la final: 44 %

El marcador más probable es un 2-1 a favor de Francia. Sin embargo, la diferencia entre ambos equipos es reducida y un empate tras los 90 minutos aparece como un escenario con posibilidades, por lo que el tiempo extra no puede descartarse.

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