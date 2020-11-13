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FOTOS | Se cumplen 15 años sin el legendario luchador Eddie Guerrero

Eddie Guerrero fue uno de los luchadores mexicanos más importantes y exitosos de este deporte. El 13 de noviembre se cumplen 15 años de su trágica muerte.

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