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Triplemanía XXVIII: Lucha entre Pagano y Chessman

La Triplemanía XXVIII cerró tras la batalla entre estos dos grandes luchadores del pancracio mexicano. Pagano gana la cabellera de Chessman.

Por: Azteca Deportes

Entrada de Chessman
Mortal con escalera
Pagano
Vuelo de Pagano
WhatsApp Image 2020-12-12 at 23.36.18.jpeg
Pagano con cabellera de Chessman
Victoria de Pagano
Pagano gana Triplemanía XXVIII
Pagano gana la cabellera de Chessman
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Entrada de Chessman
Mortal con escalera
Pagano
Vuelo de Pagano
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Pagano con cabellera de Chessman
Victoria de Pagano
Pagano gana Triplemanía XXVIII
Pagano gana la cabellera de Chessman
Entrada de Chessman
Mortal con escalera
Pagano
Vuelo de Pagano
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Pagano con cabellera de Chessman
Victoria de Pagano
Pagano gana Triplemanía XXVIII
Pagano gana la cabellera de Chessman

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