Se conocieron por la lucha libre, y por este deporte se flecharon. Estas son 5 parejas actuales de luchadores que mantienen su amor hasta en los encordados:

Daga y Tessa Blanchard: Los dos, figuras de ámbito internacional, demuestran su amor en Lucha Libre AAA y en Impact.

Myzteziz Jr. y Keyra: Una pareja que recientemente hizo público su amor, es caracterizada además por la intensidad que le ponen a cada acción en los encordados. Ella fue campeona reina de reinas y él, es actual campeón de tercias.

Máximo e India Sioux: No hay pareja más carismática, llena de risas y alegría que la de estos dos estetas, que además tienen en su sangre la lucha libre mexicana.

Bengala (Súper Nova) y Lady Shani: Lady Shani, una de las mejores luchadoras en la actualidad, se ve apoyada y respaldada en sus éxitos, triunfos y fracasos por un gladiador que lleva la lucha en sus venas, Súper Nova.

Australian Suicide y Vanilla Vargas: Una pareja extrovertida, extranjera y que se arriesga al máximo por su amor y por la lucha libre. Buscan alcanzar este año los títulos de parejas mixtas.

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