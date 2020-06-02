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Fallece el luchador Dragón Chino ll

Presuntamente por Covid-19, falleció el luchador en Puebla a los 55 años.

Dragón Chino ll

Escrito por: Azteca Deportes

Este martes se dio a conocer el fallecimiento del luchador mexicano Dragon Chino ll, en la ciudad de Puebla, tras presuntamente padecer Covid-19.

Alejandro Gómez Barrientos, como se llamaba este gladiador no pudo ganar esta batalla, sin embargo, quedará su recuerdo para todos los aficionados a la lucha que siguieron su carrera y todos los compañeros en el deporte de los costalazos.

El veterano gladiador de 55 años, se dio a conocer en los ochentas, en aquel mítico lugar conocido como el Pavillón Azteca, en donde muchos otras estrellas forjaron su carrera.

El fallecido luchador reveló durantes las últimas horas que tenía temperatura alta y tos constante, pero la atención médica que presuntamente se le dio, no pudo contener el daño por Coronavirus.

Entre los luchadores que mostraron sus condolencias, estuvo Lady Apache, icono de la lucha libre femenil, "Me uno a la pena que embarga a la familia de mi compadrito Alejandro, siempre vivirás en nuestros corazonez".

Dragón Chino ll

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