Las leyendas que han pasado por la AAA

Ciudad de México.- Eddie Guerrero estuvo presente en los inicios de AAA. Era de los constantes en las carteleras importantes. Eddie fue protagonista en las primeras Triplemanías. Uno de los más queridos por la afición al deporte de los costalazos. Eddie hizo pareja con El Hijo del Santo, después vino la traición y formó "Los Gringos Locos" junto a Konnan, Barr, Chicano Power y Madonna's Boyfriend. Toda una leyenda e integrante del Salón de la Fama de WWE.

En nacido en San Diego, California, Rey Misterio Jr. trabajó un lapso de tres años con la empresa AAA. De 1992 a 1995, su espectacular estilo de lucha fue uno de los atractivos para la marca. Después llegó la internacionalización. Pero sus primeros grandes éxitos del autor de "619" fueron con la tres veces estelar.

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Una máscara inolvidable, un estilo muy peculiar, rudeza en las venas. Abismo Negro una de las leyendas de AAA. El "Rey del Martinete" siempre genera polémica y expectativas. Llenaba arenas y era de los protagonistas en las carteleras de AAA. El 22 de marzo de 2009 su cuerpo fue encontrado sin vida en la ciudad de El Rosario, Sinaloa. Abismo Negro fue inducido al Salón de la Fama AAA en junio de 2013.

Blue Panther, el "Maestro Lagunero" fue parte de la historia de AAA en dos etapas. Uno de los luchadores con más clase y escuela de los cuadriláteros mexicanos. Su rivalidad contra Love Machine es una de las más recordadas por los fans de la lucha libre.

El Perro Aguayo. El rudo más querido por toda la afición. Don Pedro fue de los grandes protagonistas en las primeras ediciones de la marca Triplemanía. Su rivalidad contra los Hermanos Dinamita es de las más recordadas en las historia del pancracio nacional. Una auténtica leyenda que en la década de los 90 fue una estrella en el firmamento de AAA.

Por: Eder Calderón

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