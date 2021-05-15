Penelope Ford, la bella luchadora de AEW ¡Conócela en FOTOS!

Checa las mejores fotos de Instagram de Penelope Ford, luchadora de AEW y conoce algunos datos sobre su vida personal y profesional en el ring.

-¡Ella es Olivia Hasler, mejor conocida como Penelope Ford!

-Nació el 14 de septiembre de 1992.

-Es originaria de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.

-Debutó profesionalmente el 17 de diciembre de 2014 a los 22 años.

-Lo hizo en la empresa Combat Zone Wrestling (CZW), conocida por sus violentos encuentros.

-Fue entrenada por los luchadores DJ Hyde, Drew Gulak, Finneus James y Rory Gulak.

-Desde 2014 hasta 2019 estuvo luchando en diferentes empresas independientes en Estados Unidos.

-Principalmente formando equipo con la luchadora Maria Manic o como acompañante de su entonces pareja, el luchador Joey Janela.

-En enero de 2019 fue anunciada como una de las primeras contrataciones de la naciente empresa, All Elite Wrestling (AEW).

-Ese 2019 su vida real fue llevada al ring, pues terminó su relación con Janela y comenzó una con Kip Sabian, lo que se transformó en varias luchas en AEW.

-En 2020 fue retadora al Campeonato Femenil de AEW, pero no logró ganarlo.

-A inicios de 2021, se transmitió su boda en el ring con Kip Sabian. En la vida real, la pareja se casó unas semanas antes.

-Disfruta esta galería de Penelope Ford con 18 imágenes de su Instagram.

-¿Ya la sigues en Instagram? Tiene más de 300 mil seguidores, encuéntrala como @the_penelopeford