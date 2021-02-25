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Scarlett Bordeaux: Conquistando el mundo de la lucha libre | FOTOS

La luchadora estadunidense luchó en México con Triple A entre 2018 y 2019. Es una de las más populares, por su belleza inigualable y ahora está en WWE.

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