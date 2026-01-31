Luchador mexicano, actual elemento activo de la policía, es vinculado a proceso por violencia familiar

En las últimas horas se dio a conocer que el luchador profesional Pegasso, elemento activo de la Policía Municipal de Puebla, fue vinculado a proceso por delito de violencia familiar.

Christian “N.”, conocido en el ámbito de la lucha libre como 'Pegasso', sostuvo el pasado viernes 30 de enero del 2026, una audiencia en la que se le vinculó a proceso. Acusan al luchador de presuntamente agredir a su hijo por problemas respecto a su pención alimenticia, según dio a conocer el Diario Cambio.

El juez determinó que el imputado enfrente el proceso en libertad, al no dictarse la prisión preventiva como medida cautelar. Por el momento, se le impusieron restricciones, entre ellas la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima.

La Fiscalía informó que continuará con las investigaciones complementarias dentro del plazo establecido por la ley.

¿Quien es Pegasso?

Pegasso, es un luchador profesional mexicano enmascarado nacido el 25 de febrero de 1978 en Puebla. Mide 1.70 m y su nombre de ring se inspira en Pegaso, el caballo alado de la mitología griega.

Actualmente está firmado con el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), donde ha competido principalmente en la división media y baja.

Inició su trayectoria en Asistencia Asesoría y Administración (AAA) en 2000, donde formó parte de la Real Fuerza Aérea en 2006 junto a luchadores como Super Fly y Aero Star. Uno de sus logros notables es ganar el Torneo Cinco de Mayo en 2023

Por el momento, la CMLL no ha dado a conocer si tomará algunas medidad tras ser vinculado a proceso por violencia familiar.