Primeros Pasos: Luis Ángel Malagón inicia su camino de regreso tras cirugía (VIDEO)

El camino hacia hacia la recuperación para Luis Ángel Malagón ha comenzado. Tras el duro golpe que supuso su lesión en el inicio de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, el guardameta del América ha compartido un video sobre sus primeros pasos. A través de sus redes sociales, el arquero michoacano mostró sus primeros avances en el proceso de rehabilitación, dejándose ver en las instalaciones de Coapa apoyado en muletas, marcando el inicio de una larga pero necesaria recuperación.

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¿Cuándo se lesionó Luis Ángel Malagón?

La tragedia deportiva para Malagón ocurrió el pasado martes 10 de marzo, durante el partido de ida de los octavos de final de la Concachampions frente al Philadelphia Union. En una jugada fortuita al final del primer tiempo, el arquero intentó realizar un despeje de rutina; sin embargo, al apoyar la pierna izquierda, el tendón cedió. Malagón cayó al césped del Subaru Park con gestos de dolor evidente, abandonando el campo entre lágrimas, consciente de la gravedad de la situación.

¿Qué es la rotura del Tendón de Aquiles?

Esta lesión es una de las más temidas por los deportistas de alto rendimiento. El tendón de Aquiles es la estructura fibrosa más fuerte del cuerpo, conectando los músculos de la pantorrilla con el hueso del talón.

Una rotura implica que estas fibras se desgarran total o parcialmente, eliminando la capacidad de impulsarse o ponerse de puntillas. Al ser un área con poco flujo sanguíneo, la regeneración del tejido es sumamente lenta y delicada.

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Luego de haber sido sometido a una cirugía exitosa posterior a su lesión, el parte médico oficial del Club América ha sido claro: el tiempo estimado de recuperación será de seis a ocho meses. Esta noticia es un balde de agua fría para el guardameta mexicano, así como, para la Selección Mexicana, ya que Malagón se perfilaba como el portero titular para el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 el próximo 11 de junio ante Sudáfrica.