¿Se mete a la pelea?, otro portero sueña con la Selección Mexicana

El portero Luis Cárdenas reveló que sueña con llegar a la Selección Mexicana de cara al Mundial, pero reconoció que la prioridad es ayudar al equipo regiomontano a salir de la mala racha que ya les costó la eliminación en la Concacaf Champions Cup.

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A pesar de que se abrió más la pelea por un puesto en la portería del representativo nacional por la lesión de Ángel Malagón, hasta el momento el “Mochis” no ha sido convocado por el técnico Javier Aguirre. Sin embargo, esto no quita el deseo del arquero mexicano.

“Es un sueño vestir la camiseta de la selección. Ahora estoy enfocado en Rayados, dejarlo todo, porque de aquí soy, de aquí nací, y primero que nada tienes que dar resultados en el equipo donde estás, y después pensaremos en eso”, declaró ante los medios este jueves.

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Mochis sabe que aún quizá deba esperar su momento

Cárdenas señaló que estar fuera de las convocatorias no se debe a un tema de que Rayados no sea un equipo tan mediático, sino que aceptó que hay otros guardametas con mayor recorrido.

“Pienso que es más por el tiempo que hemos venido jugando últimamente; a lo mejor me faltaría un poquito más de partidos o de rodaje, no lo sé, pero no creo que sea por el tema del club”, dijo.

Hay autocrítica por la crisis de Rayados

El “Mochis” Cárdenas mostró autocrítica ante la crisis que pasa la “Pandilla” en este semestre, incluso con el cambio de entrenador tras la salida de Doménec Torrent y el nombramiento de Nicolás Sánchez como el nuevo estratega.

“Cuando hay un cuerpo técnico nuevo, muchos piensan que son aires nuevos, que se entrena diferente porque todos quieren jugar. Tampoco es algo del proyecto pasado. Muchas veces los jugadores somos los que terminamos haciendo las cosas dentro del campo, y no es que sea culpa de un solo lado”, reconoció.

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