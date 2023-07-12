Golazo de Luis Chávez México 2-0 Jamaica Semifinales Copa Oro 2023
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Golazo de Luis Chávez | México 2-0 Jamaica Copa Oro 2023

Luis Chávez nos hizo recordar el Mundial de Qatar 2022, el mediocampista alargó la ventaja de 2-0 ante Jamaica, con un espectacular tiro libre que terminó en las redes

Por: Azteca Deportes

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