Luis Fernando Tena seguirá siendo el técnico de la Selección de Guatemala

En medio de todos los rumores que habían circulado en los últimos días, la Federación de Fútbol de Guatemala (FFG), terminó con las especulaciones sobre la salida de Luis Fernando Tena de su banquillo, confirmando que va a seguir estando al frente del proyecto.

Por medio de un comunicado oficial, se ha confirmado que el estratega mexicano, Luis Fernando Tena, presentó algunos problemas de salud y se sometió a un procedimiento médico en la Ciudad de México, también afirmaron que se encuentra estable y en proceso de recuperación.

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El profesor Luis Fernando Tena se sometió recientemente a un procedimiento médico en la Ciudad de México. Reportamos con satisfacción que su estado es estable y se encuentra en etapa de recuperación satisfactoria tras la intervención

Luis Fernando Tena va a seguir siendo el técnico de la Selección de Guatemala

Por otro lado, la Federación de Fútbol de Guatemala fue muy contundente en su postura, al afirmar que las noticias y rumores que han circulado en las últimas horas, mencionando que Luis Fernando Tena dejaba en banquillo de su selección, eran totalmente falsos.

Ante las noticias infundadas que han circulado en diversos medios y plataformas digitales sobre una salida del estratega, la FFG desmiente categóricamente dichos rumores. Queremos resaltar nuestra total confianza y continuidad en el proceso que lidera el profesor Tena al frente de la Azul y Blanco, cualquier información de lo contrario carece de veracidad y responde únicamente a especulaciones

Recordemos que, Luis Fernando Tena tiene contrato con la Federación de Fútbol de Guatemala, hasta el mes de enero de 2030, lo que confirma la apuesta del organismo guatemalteco por un proyecto a largo plazo. El estratega mexicano ha tenido buenos resultados y busca poner a los Chapines en el plano futbolístico de la región.

