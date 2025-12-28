Prometía ser el nuevo goleador de Chivas, fracasó en la Liga BBVA MX y ahora probará suerte en la Liga Expansión

Chivas, al igual que otros equipos de la Liga BBVA MX, cuenta con canteranos prometedores que muchas veces terminan llenando de ilusión a sus aficionados. Ese fue el caso de Luis Puente, delantero centro que prometía ser el nuevo goleador del Guadalajara en un futuro, brillando en las fuerzas básicas del conjunto rojiblanco. Sin embargo, fue víctima de lesiones de gravedad, por lo que hoy su carrera dio un giro de 180 grados.

Luis Puente es nuevo refuerzo de Atlante

Durante este fin de semana, Atlante sorprendió con la noticia de que Luis Fernando Puente se convirtió en nuevo refuerzo de los Potros de Hierro para afrontar el Clausura 2026 de la Liga BBVA Expansión MX. Una noticia que muchos no pueden creer, pues el atacante prometía ser una figura importante de la Primera División del futbol mexicano , pero tras no tener oportunidades, decidió probar suerte en la Segunda División.

Luis Fernando Puente es nuevo jugador de Atlante|Crédito: @luisfpuente / IG

Luis Puente y su duro paso por el futbol mexicano

Puente sufrió lesiones importantes, siendo una rotura de ligamento cruzado anterior la que frenó por dos años su desarrollo en la cantera rojiblanca. Ante su fatídico presente, la directiva que encabezó Fernando Hierro tomó la drástica decisión de darle salida para enviarlo a Pachuca como parte de la negociación para contratar a José Castillo. Se esperaba que el juvenil explote su nivel en el cuadro hidalguense, pero esto no fue así.

Si bien es cierto que logró debutar en la Liga BBVA MX en la primera jornada del Apertura 2024 con los Tuzos, rápidamente fue enviado a las fuerzas básicas para continuar con su desarrollo. Lamentablemente, allí sufrió una lesión muscular que lo dejó fuera de las canchas por varios meses, hasta que regresó a tener actividad durante el Apertura 2025. No obstante, sin lugar en Pachuca, ahora tendrá su primera experiencia en la Liga BBVA Expansión.

Luis Puente busca resurgir como delantero promesa en el futbol mexicano

El delantero nacido en Colima tiene la intención de regresar a ser quien era con su llegada a Atlante. Actualmente, Puente tiene 22 años de edad, por lo que aún tiene tiempo de demostrar que puede estar a la altura de un equipo de Primera División, pero para ello deberá destacarse en la Liga BBVA Expansión MX. Durante el último semestre, sumó 17 partidos con el equipo Sub-21 de los Tuzos anotando 3 goles.