Inició de gran forma el torneo, pero ahora es uno de los más criticados de Cruz Azul

El torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX inició de manera extraña para Cruz Azul, pues si bien registró dos victorias en sus primeros duelos, los últimos dos y su participación en la Leagues Cup han generado ciertas dudas en una parte de la comunidad que sigue al cuadro celeste.

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Más concretamente hablando, existen algunos jugadores que han sido criticados en este inicio de la temporada a pesar de haber mostrado buenos minutos en sus primeros juegos, motivo por el cual aquí conocerás quien ha sido un elemento realmente juzgado por la comunidad fanática de Cruz Azul.

¿Qué jugador de Cruz Azul ha sido muy criticado por su accionar en el campo?

Si bien elementos como Gonzalo Piovi, Gabriel Fernández y Nicolás Ibáñez han tenido críticas en redes sociales, ningún futbolista se ha comparado con lo que ocurre con Luka Romero, quien sin duda ha sido un elemento realmente criticado por la forma en cómo se ha desenvuelto en el campo.

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Las críticas comenzaron desde la participación que tuvo en el penúltimo juego de Liga BBVA MX ante el Atlante; sin embargo, las mismas aumentaron considerablemente luego de la participación que tuvo ante el Chicago Fire, misma en donde el jugador de Cruz Azul falló una acción clara de peligro.

Por tal motivo, el nacido en Durango con nacionalidad argentina se ha convertido en uno de los hombres más criticados por la comunidad celeste, la cual considera que no tiene lo necesario para formar parte del cuadro titular de Cruz Azul como ha ocurrido en algunos partidos hasta ahora.

¿Cuáles son los números de Luka Romero en Cruz Azul?

A pesar de las críticas en su contra, la realidad es que los números de Luka Romero desde su llegada a Cruz Azul en enero del 2025 no son del todo negativos, pues en año y medio en la institución celeste el jugador mexicano acumula 10 anotaciones y cuatro pases a gol en 76 compromisos.