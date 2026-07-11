OFICIAL: murió una leyenda del futbol argentino

Conocido como el “Rata”, Antonio Ubaldo Rattín perdió la vida este sábado 11 de julio a los 89 años de edad. Nacido el 16 de mayo de 1937 en Tigre en la provincia de Buenos Aires, dejó un legado difícil de borrar en Boca Juniors y también en la Selección Argentina, equipo que se jugará la vida en los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ esta noche.

Rattín es respetado por el futbol argentino por haber defendido solamente dos camisetas a lo largo de toda su carrera. Se formó en las categorías juveniles de Boca Juniors hasta que debutó en Primera División el domingo 9 de septiembre de 1956 en un contexto especial: en La Bombonera y en un Superclásico ante River Plate. Con 19 años, se ganó el puesto desde el primer partido y el resto es historia.

Antonio Rattín falleció a sus 89 años

Quién es Antonio Ubaldo Rattín, leyenda del futbol argentino

Rattín se desempeñaba como mediocampista defensivo y sobresalía por su fortaleza física, liderazgo y capacidad para ordenar al equipo. Con Boca conquistó seis títulos nacionales habiendo jugado 382 encuentros oficiales, mientras que con Argentina disputó 32 partidos y participó en los Mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966.

TE PUEDE INTERESAR:



Precisamente, su imagen quedó marcada por la polémica expulsión frente a Inglaterra en los Cuartos de Final de 1966. Rattín, capitán de la ‘Albiceleste’, pidió un traductor para conocer la decisión del árbitro Rudolf Kreitlein y permaneció varios minutos dentro del campo antes de retirarse. Aquel episodio en Wembley se convirtió en uno de los capítulos más recordados de la historia de los Mundiales.

Boca Juniors y Argentina despiden a Rattín

En redes sociales, la cuenta oficial del Xeneize dedicó algunas palabras a su ídolo: “Con mucho pesar, lamentamos el fallecimiento de Antonio Ubaldo Rattín, ídolo y emblema de nuestra institución. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento. Hasta siempre, Rata”.

Con mucho pesar, lamentamos el fallecimiento de Antonio Ubaldo Rattín, ídolo y emblema de nuestra Institución.



Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento.



Hasta siempre, Rata. 💙💛💙 pic.twitter.com/RYODn1j4r0 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 11, 2026

La Asociación del Futbol Argentino tampoco se quedó atrás y en su cuenta oficial lanzó: “La Asociación del Futbol Argentino expresa su más profundo pesar por el fallecimiento de Antonio Ubaldo Rattín, histórico emblema de Boca Juniors y de la Selección Argentina. Acompañamos con un fuerte abrazo a su familia, seres queridos en este difícil momento”.