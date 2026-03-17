Era el sucesor de Tom Brady en los Patriots, pero su infantil comportamiento lo llevó a ruina

Los Patriotas de Nueva Inglaterra volvieron al protagonismo en la última temporada de la NFL. Y es que, después de la partida de Tom Brady, la realidad es que el equipo de la Conferencia Americana deambuló en la mediocridad luego de no encontrar un sucesor de peso para él.

Tom Brady supera otro record de Joe Montana

Esta situación se vio reflejada en temporadas en donde no solo no accedían a playoffs, sino que eran de los peores equipos de la NFL. Y, en medio de esta situación, surge el nombre de Mac Jones, quien pintaba para ser el nuevo heredero de Tom Brady pero que decepcionó a miles de aficionados.

¿Por qué Mac Jones no pudo ser el heredero de Tom Brady en los Patriotas?

Jones fue seleccionado al Pro Bowl del 2021 luego de una temporada sólida en su debut, por lo que se esperaba que fuera mejorando año tras año. Tristemente, la situación no dejó de empeorar al grado de que el supuesto heredero de Tom Brady recibiera muchas críticas al respecto.

Hugo Camberos podría salir de Chivas rumbo a Europa, estos millones recibiría el club por él

Él fue el último jugador mexicano en ser campeón de la NBA; ¿en qué año fue?

En cinco semanas esta temporada, Mac Jones tiene tantos pick six (4) en Gillette Stadium como Tom Brady en toda su carrera.



[vía ESPN Stats & Info] pic.twitter.com/HWFvu6hZHb — Nación Patriota (@nacionpatriots) October 8, 2023

Del mismo modo, la situación con los expertos en Nueva Inglaterra mermaron sus números en su segunda temporada luego de la deficiente línea ofensiva con la que contaba, hecho que terminó por terminar su etapa de novato estelar en la NFL. Aunado a ello, la falta de protección de parte de su equipo hizo que no tuviera el tiempo suficiente para lanzar.

Con muchos pases errados, el último clavo en el ataúd llegó directamente de sus problemas de actitud. Un ejemplo de lo anterior ocurrió en el año 2023, cuando tras perder la confianza de los Patriotas mostró una frustración espectacular en el campo, misma que le valió comer banca antes de salir de Nueva Inglaterra.

¿El peso de Tom Brady impidió que Mac Jones brillara en Nueva Inglaterra?

Sin duda, una de las razones más importantes por las que Mac Jones no pudo brillar en Nueva Inglaterra deriva de las constantes comparaciones que aficionados y analistas hacían en torno a Tom Brady, ganador de siete anillos de Super Bowl. Jones no pudo soportar la presión, hecho que lo hizo decir adiós del equipo más pronto que tarde.