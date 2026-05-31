Madre de Edin Dzeko le prohibió jugar fútbol en la calle y eso salvó su vida, ahora jugará un Mundial a sus 40 años

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se convertirá en el último escenario internacional en donde Edin Dzeko, centro delantero de 40 años de edad, esté con la Selección de Bosnia. Por tal motivo, luce interesante conocer la forma en cómo logró consolidarse como futbolista profesional.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Con más de 70 goles oficiales con la Selección de Bosnia, la realidad es que Edin Dzeko es el jugador más importante de su país. Sin embargo, nada de esto hubiese sido posible sin la ayuda de su madre, quien prácticamente le salvó la vida cuando era solo un niño.

La vez que Edin Dzeko fue salvado por su madre; hoy disputará un Mundial

Lo primero a tener en cuenta es que Edin Dzeko fue uno de los tantos niños que sobrevivió en Sarajevo durante la guerra de Bosnia en los años 90’s, pues en medio del conflicto bélico que su país vivía, su madre evitó a toda costa que el saliera a las calles conociendo lo delicado de la situación.

Te puede interesar: ¿Quién es el futbolista que se convirtió en leyenda en Cruz Azul?

Te puede interesar: La inesperada baja que América tendría para el Apertura 2026

Dzeko mencionó, a distintos medios ingleses en el pasado, que nunca pudo aprender a jugar futbol en la calle debido a que su madre no se lo permitía luego del inicio de la guerra en Bosnia, esto recordando que solo tenía 6 años cuando empezó el asedio en Sarajevo el 5 de abril del año 1992.

La guerra duró prácticamente cuatro años, mismos en donde Dzeko nunca pudo ser libre para practicar el deporte que tanto ama. A pesar de ello, siempre le estará agradecido a su madre por cuidar de él en un momento tan angustioso, por lo que ahora, cerca del retiro profesional, entiende que ella tomó la mejor decisión.

¿En qué Grupo del Mundial 2026 está Bosnia?

La Selección de Bosnia forma parte del Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026, mismo que comparte con otros cuadros como Canadá, Qatar y Suiza. El orden de sus juegos es el siguiente: