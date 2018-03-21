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Fútbol

Dzeko cree que pueden eliminar al Barcelona

El delantero de la Roma confía en que pueden llegar a semifinales de Champions League

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Escrito por: Azteca Deportes

Roma, Italia.\- A pesar de que en el papel saldrán como víctimas, Edin Dzeko señaló que la Roma tiene posibilidades de eliminar al Barcelona en los cuartos de final de la Champions League.

"Daremos todo de nosotros y esperamos lo mejor. Si volvemos a jugar como equipo y damos todos de nosotros, podemos hacer algo. En el terreno está la única vara de medir y nosotros jugaremos sin presión y por nuestra alma, sin rendirnos. No tenemos nada que perder en los partidos contra el Barcelona, solo algo que ganar", comentó.

Los italianos vuelven a los cuartos de final luego de 10 años ausentes en esta fase, y fue precisamente gracias al tanto de Dzeko ante el Shakhtar de Ucrania.

"Se trata de un logro del equipo entero. Todos dimos lo mejor de nosotros para pasar a los cuartos de final. Estoy orgulloso y feliz por ser parte de este éxito", comentó.

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