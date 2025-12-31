Mala NOTICIA para la lucha libre: TEMPLO cierra sus puertas definitivamente

La lucha libre recibió un golpe en el cierre del año 2025, y es que un templo de mucha tradición en la Ciudad de México ha tenido que cerrar sus puertas, se trata de las Tortas del Super Astro, que se ubican en el Centro Histórico.

Te podría interesar: De ser estrella de la lucha libre, a vender tortas en un FOOD TRUCK

Luego de ocho años de haberse instalado en la Plaza San Juan en el número 7, el local anunció a través de sus redes sociales que cerraban permanentemente, generando controversia en la plataformas, pues los fanáticos pedían que no cerraran, pues es el destino de muchos aficionados al deporte.

Te podría interesar: Hulk Hogan y Sabú, dos luchadores que partieron a la Arena Celestial en el 2025

Y es que en el local, se ofrecían diferentes tipos de tortas, pero lo más curioso es que eran bautizadas con el nombre de algún luchador y en cuanto a los ingredientes también eran elegidos por los propios luchadores, por ejemplo, la Blue Demon la eligió este luchador y lleva Pollo, milanesa, champiñones y queso.

Bebidas como café o te también eran vendidos en este restaurante, que tenía como principal atracción, la Torta Super Astro Especial o Gladiador, la cual contenía porciones importantes como cuatro huevos, chorizo, salchicha, tocino, bistec, jamón, pierna y queso. En el caso de esa torta, especialidad de la casa, la promoción era que si alguien se la acababa en 20 minutos, era gratis.

Adiós a las convivencias en las Tortas Super Astro

Algo especial de las Tortas Super Astro, es que los sábados al mediodía, habían convivencias con luchadores, que iban a tomarse fotos y dar autógrafos, mientras los comensales disfrutaban las tortas, pero esas ahora serán meras anécdotas.