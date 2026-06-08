La maldición de México en la Copa Mundial de la FIFA™ que Aguirre busca romper ante Sudáfrica

México ultima detalles de cara a su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ frente a Sudáfrica este jueves. Los dirigidos por Javier Aguirre buscarán comenzar la justa con el pie derecho y para ello deberán romper con una mala racha que ha perseguido al combinado nacional durante años.

“Equipo de media tabla": prensa británica rebaja a México antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Selección Nacional de México e IA

México es el seleccionado que tiene más partidos de apertura en Mundiales; sin embargo, nunca ha logrado salir victorioso del mismo. En 1930, en la primera edición de la historia, que se llevó a cabo en Uruguay, Francia vs México dieron inicio a la justa y fue derrota para el combinado nacional por 4-1. 20 años después, en Brasil 1950, nuevamente le tocó la apertura a la Selección Mexicana y fue derrotada ante el país anfitrión. Dicha apertura se volvería a repetir cuatro años más tarde en Suiza 1954 y el resultado fue también derrota para México.

Ya en la justa mundialista de Suecia 1958, a México le tocó enfrentarse al local en el inicio del campeonato y perdió. 12 años más tarde, la Copa Mundial de la FIFA México 1970™, el conjunto azteca fue protagonista del pitazo inicial ante la URSS, partido que terminó en empate a cero. Por último y el duelo que ya todos recuerdan es en Sudáfrica 2010. Ante el combinado organizador, México empató 1-1.

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La ilusión de México de comenzar con un triunfo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante Sudáfrica

A pesar de la estadística, el duelo ante Sudáfrica para abrir una nueva cita mundialista se presenta con mucha ilusión para los dirigidos por Aguirre. En el partido del jueves 11 de junio, la Selección Mexicana hará como local en el Estadio Ciudad de México y buscará una victoria no solo que rompa la mala racha, sino que le permita comenzar con el pie derecho y acomodarse de cara a las jornadas siguientes del Grupo A.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

Recuerda que podrás seguir la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en vivo y gratis a través de TV Azteca. El canal emitirá 32 partidos de manera gratuita y uno de ellos es el duelo inaugural entre México y Sudáfrica. Además, podrás disfrutar todos los cruces de la fase de grupos de la Selección Mexicana y varios juegos de eliminación directa.