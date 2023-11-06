Manchester City y Barcelona por su boleto a octavos en Champions League

La sesión de este martes de la cuarta jornada de la Champions League ofrece la posibilidad de tener a los primeros clasificados para los octavos de final y el actual campeón Manchester City, Leipzig y Barcelona están a un paso de lograrlo, mientras Celtic, el Estrella Roja, el Young Boys y Antwerp serán los primeros eliminados si pierden sus respectivos encuentros, con ciertas combinaciones de resultados o no.

GRUPO E:

El equipo de Celtic quedará fuera de la Champions League si pierde en su visita al Atlético de Madrid y el Feyenoord, con el mexicano Santiago Giménez, gana su duelo ante el Lazio en el estadio olímpico de Roma.

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GRUPO F:

Ninguno de los cuatro equipos del grupo (Paris Saint Germain, Milan, Borussia Dortmund y Newcastle) puede clasificarse ni quedar eliminados de forma matemática en esta jornada.

Los enfrentamientos en este grupo en la jornada 4 serán entre el Borussia Dortmund recibiendo al club inglés Newcastle en el Signal Iduna Park y el AC Milan, en el San Siro, ante el Paris Saint Germain.

GRUPO G:

El Manchester City se clasifica si gana su partido en casa contra el Young Boys o si empata y el Estrella Roja no vence al Leipzig.

El Leipzig jugará los octavos de final si logra el triunfo en Belgrado contra el Estrella Roja y el Young Boys no gana en Manchester al City.

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Estrella Roja será eliminado si pierde su partido con el Leipzig.

La escuadra de Young Boys queda eliminado si pierde y el Leipzig gana al Estrella Roja.

GRUPO H:

El equipo de Barcelona, dirigido por Xavi Hernández, se clasifica a la siguiente etapa si gana o empata en su visita al Shakthar Donetsk.

El Antwerp dirá adiós a la Champions League si pierde o empata con el Porto en la cancha de Do Dragao.